На уличную певицу Логинову составили еще один протокол

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт – РИА Новости. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга, который назначил уличной певице Диане Логиновой 13 суток административного ареста за организацию несогласованного массового мероприятия, также назначил ей административный арест по статье о мелком хулиганстве за нецензурные слова в песне.

В среду источник РИА Новости в оперативных службах сообщал, что суд назначил Логиновой 13 суток административного ареста по статье об организации несогласованного массового мероприятия. Ранее певица уже отбыла первый административный арест за организацию аналогичного "концерта" в центре Петербурга

"Сегодня Смольнинский районный суд привлек Логинову к административной ответственности по двум протоколам – по одному протоколу по части 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ ей назначено наказание в виде 13 суток административного ареста и по второму протоколу по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство - ред.) ей назначено наказание в виде административного ареста сроком на 13 суток", – уточнила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Как пояснил агентству источник в оперативных службах, причиной составления на Логинову протокола по статье о мелком хулиганстве стали нецензурные слова в исполняемой песне.

Как уточнил собеседник агентства, срок обоих административных арестов не суммируется, и Логинова отбудет 13 суток по двум протоколам.

По информации объединенной пресс-службы судов Петербурга, вечером 11 октября Логинова организовала массовое одновременное пребывание не менее 70 человек, с использованием звукоусиливающей аппаратуры, около метро "Площадь Восстания". Дзержинский районный суд Петербурга 16 октября назначил ей 13 суток ареста по части 1 статьи 20.2.2 (организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшая нарушение общественного порядка) КоАП РФ, двоим музыкантам ее группы - 13 и 12 суток.