В Петербурге снова арестовали уличную певицу Логинову

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт – РИА Новости. Суд в Санкт-Петербурге назначил наказание в виде административного ареста сроком на 13 суток уличной певице Диане Логиновой, уже отбывшей первый арест за организацию несогласованного массового мероприятия, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах.

Ранее во вторник источник сообщал агентству о составлении в отношении Логиновой и её гитариста новых административных протоколов по статье об организации несогласованного массового мероприятия. Собеседник агентства уточнял, что полицейские в среду планируют доставить обоих правонарушителей в суд и ходатайствовать о наказании в виде административного ареста. Он также отмечал, что в среду аналогичный административный протокол вновь получил и барабанщик Логиновой, которому также грозит административный арест. Повторное привлечение исполнительницы к ответственности связано с ещё одним уличным "концертом" в Центральном районе Петербурга.