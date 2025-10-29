Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге снова арестовали уличную певицу Логинову
14:25 29.10.2025
В Петербурге снова арестовали уличную певицу Логинову
В Петербурге снова арестовали уличную певицу Логинову - РИА Новости, 29.10.2025
В Петербурге снова арестовали уличную певицу Логинову
Суд в Санкт-Петербурге назначил наказание в виде административного ареста сроком на 13 суток уличной певице Диане Логиновой, уже отбывшей первый арест за... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T14:25:00+03:00
2025-10-29T14:25:00+03:00
санкт-петербург
диана логинова
россия
санкт-петербург
россия
санкт-петербург, диана логинова, россия
Санкт-Петербург, Диана Логинова, Россия
В Петербурге снова арестовали уличную певицу Логинову

В Петербурге уличную певицу Логинову вновь арестовали на 13 суток

© Фото : соцсети певицыПевица Диана Логинова (Наоко)
Певица Диана Логинова (Наоко) - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© Фото : соцсети певицы
Певица Диана Логинова (Наоко). Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт – РИА Новости. Суд в Санкт-Петербурге назначил наказание в виде административного ареста сроком на 13 суток уличной певице Диане Логиновой, уже отбывшей первый арест за организацию несогласованного массового мероприятия, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах.
Ранее во вторник источник сообщал агентству о составлении в отношении Логиновой и её гитариста новых административных протоколов по статье об организации несогласованного массового мероприятия. Собеседник агентства уточнял, что полицейские в среду планируют доставить обоих правонарушителей в суд и ходатайствовать о наказании в виде административного ареста. Он также отмечал, что в среду аналогичный административный протокол вновь получил и барабанщик Логиновой, которому также грозит административный арест. Повторное привлечение исполнительницы к ответственности связано с ещё одним уличным "концертом" в Центральном районе Петербурга.
"Логиновой (назначили административный арест - ред.) 13 суток", - сказал собеседник РИА Новости.
Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.
По информации объединенной пресс-службы судов Петербурга, вечером 11 октября Логинова организовала массовое одновременное пребывание не менее 70 человек, с использованием звукоусиливающей аппаратуры, около метро "Площадь Восстания". Дзержинский районный суд Петербурга 16 октября назначил ей 13 суток ареста по части 1 статьи 20.2.2 (организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшая нарушение общественного порядка) КоАП РФ, двоим музыкантам ее группы - 13 и 12 суток.
Также во вторник днем Ленинский районный суд назначил Логиновой, исполнявшей песни иноагентов, штраф в размере 30 тысяч рублей по административному делу о дискредитации Вооруженных сил РФ.
Уличный музыкант Женька Радость (Евгений Михайлов) - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Уличного музыканта Женьку Радость арестовали за песни иноагентов
22 октября, 16:22
 
Санкт-ПетербургДиана ЛогиноваРоссия
 
 
