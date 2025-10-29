Рейтинг@Mail.ru
В Крыму прокомментировали слова Карлсона о статусе полуострова - РИА Новости, 29.10.2025
18:13 29.10.2025
В Крыму прокомментировали слова Карлсона о статусе полуострова
В Крыму прокомментировали слова Карлсона о статусе полуострова - РИА Новости, 29.10.2025
В Крыму прокомментировали слова Карлсона о статусе полуострова
Первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков в комментарии РИА Новости назвал объективной оценку американского журналиста Такера Карлсона... РИА Новости, 29.10.2025
в мире, республика крым, россия, украина, сергей цеков, такер карлсон, владимир путин, youtube, оон
В мире, Республика Крым, Россия, Украина, Сергей Цеков, Такер Карлсон, Владимир Путин, YouTube, ООН
В Крыму прокомментировали слова Карлсона о статусе полуострова

Цеков: Карлсон понимает всю несправедливость нахождения Крыма в составе Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости. Первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков в комментарии РИА Новости назвал объективной оценку американского журналиста Такера Карлсона относительно статуса Крыма и перспектив возвращения полуострова под украинский контроль.
Ранее Карлсон в интервью RTVI US на YouTube заявил, что Запад делает вид, что Крым сейчас находится в составе Украины, а также назвал намерение вернуть полуостров под украинский контроль ребячеством, глупостью и безрассудством.
«
"Такер дал объективную оценку относительно Крыма. Не зря он относится к журналистам мирового уровня. Он понимает все обстоятельства и несправедливость нахождения Крыма в составе Украины, а также стремление крымчан вернуться обратно домой в Россию... Крым возродился после возвращения в состав России и все больше и больше набирает силу. Уверен, что рано или поздно пелена с глаз населения западных стран спадет, и они узнают всю правду о Крыме, а не только ложь и мифы, которые плодят их пропагандисты и горе-политики", - сказал Цеков.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
