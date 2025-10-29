В ГД рассказали, когда начнут маркировать контент, созданный человеком

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Контент, созданный человеком, могут начать маркировать в России в ближайшие пять-десять лет, считает первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

"Имеет смысл, наверное, маркировать не контент, при создании которого использовались нейротехнологии, а все-таки контент, который создан человеком, натуральный продукт. Как знаете, сегодня на продуктовых прилавках отдельная полка фермерских продуктов - вот я думаю, нечто подобное нас ждет в ближайшие 5-10 лет", - сказал он в ходе форума "Диалог о фейках 3.0".