В ГД рассказали, когда начнут маркировать контент, созданный человеком - РИА Новости, 29.10.2025
14:12 29.10.2025
В ГД рассказали, когда начнут маркировать контент, созданный человеком
Контент, созданный человеком, могут начать маркировать в России в ближайшие пять-десять лет, считает первый замглавы комитета Госдумы по информационной... РИА Новости, 29.10.2025
Новости
В ГД рассказали, когда начнут маркировать контент, созданный человеком

Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Контент, созданный человеком, могут начать маркировать в России в ближайшие пять-десять лет, считает первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.
"Имеет смысл, наверное, маркировать не контент, при создании которого использовались нейротехнологии, а все-таки контент, который создан человеком, натуральный продукт. Как знаете, сегодня на продуктовых прилавках отдельная полка фермерских продуктов - вот я думаю, нечто подобное нас ждет в ближайшие 5-10 лет", - сказал он в ходе форума "Диалог о фейках 3.0".
Горелкин отметил, что по словам футурологов, созданного людьми "натурального контента" в будущем будет всего 10%, а все остальное будет сгенерировано нейротехнологиями.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
