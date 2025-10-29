Рейтинг@Mail.ru
СМИ: глава ЕП может расширить ограничения доступа к сайтам RT и Sputnik
20:06 29.10.2025 (обновлено: 20:31 29.10.2025)
СМИ: глава ЕП может расширить ограничения доступа к сайтам RT и Sputnik
СМИ: глава ЕП может расширить ограничения доступа к сайтам RT и Sputnik - РИА Новости, 29.10.2025
СМИ: глава ЕП может расширить ограничения доступа к сайтам RT и Sputnik
Глава Европарламента Роберта Метсола рассматривает возможность запрета доступа к сайтам Sputnik и RT в рамках сетей и устройств ЕП, где они до сих пор доступны, РИА Новости, 29.10.2025
СМИ: глава ЕП может расширить ограничения доступа к сайтам RT и Sputnik

Глава ЕП Метсола может расширить ограничения доступа к сайтам RT и Sputnik

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛоготип телеканала RT
Логотип телеканала RT - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Логотип телеканала RT. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Глава Европарламента Роберта Метсола рассматривает возможность запрета доступа к сайтам Sputnik и RT в рамках сетей и устройств ЕП, где они до сих пор доступны, несмотря на ограничения на уровне ЕС, сообщает газета Politico.
Как утверждает Politico, сайты ряда СМИ остаются доступными, несмотря на санкции ЕС. По данным издания, фракция ЕП "Европейская группа консерваторов и реформистов" предложила запретить доступ к сайтам российских СМИ, которые находятся под санкциями ЕС, в рамках сетей и устройств ЕП. Инициатива принадлежит латвийскому депутату Рихарду Колсу. Среди СМИ, к чьим сайтам предлагается ограничить доступ - RT, Sputnik, АНО "Тв-Новости" (юрлицо телеканала RT), ВГТРК и другие.
Международный фестиваль RT.Док: Время наших героев - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Фестиваль “RT.Док: Время наших героев” пройдет в Египте
24 октября, 13:31
"Метсола рассматривает эту возможность и изучает, какие другие меры принимаются в других институтах ЕС", - говорится в сообщении газеты.
При этом, как уточняет издание, некоторые представители фракции выразили обеспокоенность предложением, поскольку оно может создать прецедент для блокировки сайтов по причинам, не касающимся безопасности, и указали на технические и юридические трудности осуществления подобных ограничений.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорилось о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители называли такие заявления голословными.
ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещание на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры.
Телевизионная студия в виде рупора, установленная к 20-летию телеканала RT, на Манежной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Телеканал RT установил огромный рупор на Манежной площади
27 октября, 20:00
 
