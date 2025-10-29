СМИ: глава ЕП может расширить ограничения доступа к сайтам RT и Sputnik

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Глава Европарламента Роберта Метсола рассматривает возможность запрета доступа к сайтам Sputnik и RT в рамках сетей и устройств ЕП, где они до сих пор доступны, несмотря на ограничения на уровне ЕС, сообщает газета Politico.

Как утверждает Politico , сайты ряда СМИ остаются доступными, несмотря на санкции ЕС . По данным издания, фракция ЕП "Европейская группа консерваторов и реформистов" предложила запретить доступ к сайтам российских СМИ, которые находятся под санкциями ЕС, в рамках сетей и устройств ЕП. Инициатива принадлежит латвийскому депутату Рихарду Колсу. Среди СМИ, к чьим сайтам предлагается ограничить доступ - RT, Sputnik, АНО "Тв-Новости" (юрлицо телеканала RT), ВГТРК и другие.

"Метсола рассматривает эту возможность и изучает, какие другие меры принимаются в других институтах ЕС", - говорится в сообщении газеты.

При этом, как уточняет издание, некоторые представители фракции выразили обеспокоенность предложением, поскольку оно может создать прецедент для блокировки сайтов по причинам, не касающимся безопасности, и указали на технические и юридические трудности осуществления подобных ограничений.

Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорилось о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции , обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители называли такие заявления голословными.

ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещание на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран.