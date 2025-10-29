Рейтинг@Mail.ru
В "Росконгрессе" предупредили о последствиях конфискации российских активов - РИА Новости, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:43 29.10.2025
https://ria.ru/20251029/evropa-2051359319.html
В "Росконгрессе" предупредили о последствиях конфискации российских активов
В "Росконгрессе" предупредили о последствиях конфискации российских активов - РИА Новости, 29.10.2025
В "Росконгрессе" предупредили о последствиях конфискации российских активов
Конфискация замороженных активов РФ в Евросоюзе создаст прецедент, который подорвет доверие к европейской правовой системе и может быть использован в будущем... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T03:43:00+03:00
2025-10-29T03:43:00+03:00
экономика
россия
бельгия
украина
дмитрий песков
сергей лавров
euroclear
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99171/91/991719174_0:147:2598:1608_1920x0_80_0_0_816906590cc7146dbf6b381a4569c811.jpg
https://ria.ru/20251028/evrokomissiya-2051241522.html
https://ria.ru/20251025/aktivy-2050614565.html
https://ria.ru/20251024/aktivy-2050302460.html
россия
бельгия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99171/91/991719174_131:0:2468:1753_1920x0_80_0_0_339a269876aa1ac3aff97c1ced95b137.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, бельгия, украина, дмитрий песков, сергей лавров, euroclear, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Бельгия, Украина, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, Euroclear, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
В "Росконгрессе" предупредили о последствиях конфискации российских активов

Росконгресс: конфискация российских активов в Европе создаст риски для Китая

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© Фото : официальный сайт EU
Флаги Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Конфискация замороженных активов РФ в Евросоюзе создаст прецедент, который подорвет доверие к европейской правовой системе и может быть использован в будущем против других стран, в частности – против Китая, говорится в докладе "Росконгресса" "Репарационный кредит vs облигации: сценарии использования российских активов для финансирования Украины", с которым ознакомилось РИА Новости.
"Риск прецедента с российскими активами заключается в том, что он потенциально может быть использован против КНР, если Пекин предпримет шаги в отношении Тайваня, с которыми не согласится Запад. Только в случае с китайскими резервами речь будет идти уже не о сотнях миллиардов, а о триллионах", – говорится в докладе.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
ЕК пообещала соблюдать международное право по российским активам
Вчера, 16:37
Авторы отмечают, что ЕС пока ограничивался использованием процентов по российским активам, хранящимся в депозитарно-клиринговом центре Euroclear, направляя их на поддержку Украины. Согласно годовым отчетам Euroclear, в 2023 году процентные доходы от инвестирования замороженных российских активов составили 4,4 миллиарда евро, а в 2024 году - около 6,9 миллиарда евро. Причем из них был уплачен корпоративный налог на 1,7 миллиарда евро в бюджет Бельгии. Однако сейчас в ЕС обсуждается возможность использования и самого "тела" замороженных активов – то есть, хранящихся на счетах Euroclear 180-185 миллиардов евро, несмотря на больше количество возникающих рисков.
"Если фактически будет реализован план действий с признаками экспроприации, это может изменить подходы стран к хранению резервов за рубежом. Если иностранные инвесторы усомнятся в безопасности своих собственных европейских облигаций, они могут отреагировать продажей бондов, что приведет к росту стоимости заимствований для европейских правительств и существенно повлияет на финансовое положение стран региона, учитывая масштабы их внешнего долга. Наиболее выражен риск ухода из еврозоны китайского и арабского капитала, а также капитала Бразилии, Индии, ЮАР и других стран "глобального Юга", - поясняется в документе.
Использование российских активов в нарушение международного права создаст угрозу не только для репутации самого Euroclear, но и для всей бельгийской экономики. "Сумма активов под депозитарным управлением Euroclear составляет более 40 триллионов евро, что больше, чем ВВП всего Евросоюза", - напоминают эксперты.
Евро - вторая по объему резервная валюта. По данным Международного валютного фонда, доля евро в мировых распределенных резервах в первом квартале 2025 года составила 20,06% по сравнению с 19,84% в четвертом квартале 2024 года. Даже если в ближайшее время не произойдет бегства иностранного капитала из Европы, принимая решения о размещении средств в золотовалютные резервы в будущем, зарубежные инвесторы могут делать выбор в пользу золота, доллара или юаня.
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выступает на заседании в Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
"Полное безумие". СМИ раскрыли план Бельгии с российскими активами
25 октября, 20:51
Авторы признают, что Бельгия пока выступает против использования замороженных активов РФ. Но эта страна будет нести и самые большие риски в случае, если данное решение все же будет принято. В частности, эксперты уверены, что Бельгия рискует стать основной мишенью для судебных исков.
Однако авторы приходят к выводу, что, несмотря на высокий уровень рисков, политическое давление с целью рассмотрения вопроса о конфискации растет. "В свете возросших расходов на поддержку Украины Европа все больше склоняется к использованию российских денег", – говорится в документе.
Главы государств ЕС на саммите в Брюсселе 23 октября не смогли согласовать предложение Еврокомиссии использовать замороженные активы ЦБ РФ как основу для кредита Украине. Было принято решение вернуться к этому вопросу на заседании Европейского совета 18-19 декабря. Премьер Бельгии Барт де Вевер потребовал гарантий для раздела рисков и предупредил о возможных исках западных компаний.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал планы ЕС шагом, подрывающим доверие к принципу неприкосновенности собственности. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ответит на возможную конфискацию замороженных активов западными странами и оставляет за собой право не возвращать средства, которые западные государства держали в РФ.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Премьер Бельгии призвал ЕС искать альтернативу российским активам
24 октября, 11:58
 
ЭкономикаРоссияБельгияУкраинаДмитрий ПесковСергей ЛавровEuroclearЕвросоюзЕврокомиссияСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала