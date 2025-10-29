В "Росконгрессе" предупредили о последствиях конфискации российских активов

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Конфискация замороженных активов РФ в Евросоюзе создаст прецедент, который подорвет доверие к европейской правовой системе и может быть использован в будущем против других стран, в частности – против Китая, говорится в докладе "Росконгресса" "Репарационный кредит vs облигации: сценарии использования российских активов для финансирования Украины", с которым ознакомилось РИА Новости.

"Риск прецедента с российскими активами заключается в том, что он потенциально может быть использован против КНР , если Пекин предпримет шаги в отношении Тайваня , с которыми не согласится Запад. Только в случае с китайскими резервами речь будет идти уже не о сотнях миллиардов, а о триллионах", – говорится в докладе.

Авторы отмечают, что ЕС пока ограничивался использованием процентов по российским активам, хранящимся в депозитарно-клиринговом центре Euroclear , направляя их на поддержку Украины . Согласно годовым отчетам Euroclear, в 2023 году процентные доходы от инвестирования замороженных российских активов составили 4,4 миллиарда евро, а в 2024 году - около 6,9 миллиарда евро. Причем из них был уплачен корпоративный налог на 1,7 миллиарда евро в бюджет Бельгии . Однако сейчас в ЕС обсуждается возможность использования и самого "тела" замороженных активов – то есть, хранящихся на счетах Euroclear 180-185 миллиардов евро, несмотря на больше количество возникающих рисков.

Индии, "Если фактически будет реализован план действий с признаками экспроприации, это может изменить подходы стран к хранению резервов за рубежом. Если иностранные инвесторы усомнятся в безопасности своих собственных европейских облигаций, они могут отреагировать продажей бондов, что приведет к росту стоимости заимствований для европейских правительств и существенно повлияет на финансовое положение стран региона, учитывая масштабы их внешнего долга. Наиболее выражен риск ухода из еврозоны китайского и арабского капитала, а также капитала Бразилии ЮАР и других стран "глобального Юга", - поясняется в документе.

Использование российских активов в нарушение международного права создаст угрозу не только для репутации самого Euroclear, но и для всей бельгийской экономики. "Сумма активов под депозитарным управлением Euroclear составляет более 40 триллионов евро, что больше, чем ВВП всего Евросоюза", - напоминают эксперты.

Евро - вторая по объему резервная валюта. По данным Международного валютного фонда, доля евро в мировых распределенных резервах в первом квартале 2025 года составила 20,06% по сравнению с 19,84% в четвертом квартале 2024 года. Даже если в ближайшее время не произойдет бегства иностранного капитала из Европы , принимая решения о размещении средств в золотовалютные резервы в будущем, зарубежные инвесторы могут делать выбор в пользу золота, доллара или юаня.

Авторы признают, что Бельгия пока выступает против использования замороженных активов РФ . Но эта страна будет нести и самые большие риски в случае, если данное решение все же будет принято. В частности, эксперты уверены, что Бельгия рискует стать основной мишенью для судебных исков.

Однако авторы приходят к выводу, что, несмотря на высокий уровень рисков, политическое давление с целью рассмотрения вопроса о конфискации растет. "В свете возросших расходов на поддержку Украины Европа все больше склоняется к использованию российских денег", – говорится в документе.

Главы государств ЕС на саммите в Брюсселе 23 октября не смогли согласовать предложение Еврокомиссии использовать замороженные активы ЦБ РФ как основу для кредита Украине. Было принято решение вернуться к этому вопросу на заседании Европейского совета 18-19 декабря. Премьер Бельгии Барт де Вевер потребовал гарантий для раздела рисков и предупредил о возможных исках западных компаний.