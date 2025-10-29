Трамп избирательно подойдет к санкциям против России, считает эксперт

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Возможные альтернативные варианты давления США на Россию могут включать более масштабную поддержку Украины и ужесточение визовой политики, но президент Дональд Трамп будет подходить к этим мерам очень избирательно, так как не хочет сжигать мосты, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости эксперт Международного дискуссионного клуба "Валдай", член Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Ранее постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что обсудил с главой ЦРУ Джоном Рэтклиффом альтернативные санкциям варианты оказания давления на Россию . По словам Уитакера, у Трампа "все карты на руках", и санкции против российской нефти лишь одна из них.

В санкционном давлении на Россию США уже использовали наиболее очевидные варианты давления так или иначе, еще при администрации Джо Байдена , отметил эксперт.

"Объемы торговли между двумя странами свелись к минимуму. Поэтому новые варианты могут включать давление на другие торговых партнеров России. Другое направление давления может касаться расширения списка российских граждан, которые могут оказаться под индивидуальными санкциями. Также не стоит исключать продолжение ужесточения визовой политики. Уже сейчас мы это видим – сокращается число стран, где россияне могут получить визу, сборы растут", - сказал собеседник агентства.

Также может быть и более масштабная поддержка Украины , за счет европейцев в первую очередь, уточнил Кортунов

"Я думаю, что этот набор будет использоваться очень избирательно, поскольку Трамп не хочет сжигать мосты в своих контактах с Москвой , он хотел бы, чтобы Россия была замотивирована на достижение компромиссов. Поэтому к расширению санкций администрация будет подходить достаточно осторожно", - отметил эксперт.

Трамп не хочет эскалации в отношениях с Москвой, он понимает, что, к примеру, поставки Tomahawk чреваты прямым военным столкновением с Россией, сказал Кортунов. Поэтому президенту США приходится учитывать различные риски и последствия своих действий, добавил он.