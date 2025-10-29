Рейтинг@Mail.ru
Трамп избирательно подойдет к санкциям против России, считает эксперт - РИА Новости, 29.10.2025
11:36 29.10.2025
Трамп избирательно подойдет к санкциям против России, считает эксперт
Трамп избирательно подойдет к санкциям против России, считает эксперт
Трамп избирательно подойдет к санкциям против России, считает эксперт

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Возможные альтернативные варианты давления США на Россию могут включать более масштабную поддержку Украины и ужесточение визовой политики, но президент Дональд Трамп будет подходить к этим мерам очень избирательно, так как не хочет сжигать мосты, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости эксперт Международного дискуссионного клуба "Валдай", член Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
Ранее постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что обсудил с главой ЦРУ Джоном Рэтклиффом альтернативные санкциям варианты оказания давления на Россию. По словам Уитакера, у Трампа "все карты на руках", и санкции против российской нефти лишь одна из них.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Трамп высказался об испытаниях "Буревестника" и санкциях против России
27 октября, 09:40
В санкционном давлении на Россию США уже использовали наиболее очевидные варианты давления так или иначе, еще при администрации Джо Байдена, отметил эксперт.
"Объемы торговли между двумя странами свелись к минимуму. Поэтому новые варианты могут включать давление на другие торговых партнеров России. Другое направление давления может касаться расширения списка российских граждан, которые могут оказаться под индивидуальными санкциями. Также не стоит исключать продолжение ужесточения визовой политики. Уже сейчас мы это видим – сокращается число стран, где россияне могут получить визу, сборы растут", - сказал собеседник агентства.
Также может быть и более масштабная поддержка Украины, за счет европейцев в первую очередь, уточнил Кортунов.
"Я думаю, что этот набор будет использоваться очень избирательно, поскольку Трамп не хочет сжигать мосты в своих контактах с Москвой, он хотел бы, чтобы Россия была замотивирована на достижение компромиссов. Поэтому к расширению санкций администрация будет подходить достаточно осторожно", - отметил эксперт.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Лавров заявил об удивлении от позиции Трампа по Украине
04:32
Трамп не хочет эскалации в отношениях с Москвой, он понимает, что, к примеру, поставки Tomahawk чреваты прямым военным столкновением с Россией, сказал Кортунов. Поэтому президенту США приходится учитывать различные риски и последствия своих действий, добавил он.
"Или Трамп попытался использовать тарифы в отношениях с Индией, рассчитывая, что Нью-Дели откажется от российской нефти. Но индийцы не пошли на уступки, и это привело к ухудшению индийско-американских отношений, даже к определенному сближению Индии с Китаем. Круг вариантов действительно широк, но фактически каждая мера обходится или может обойтись США очень дорого, поэтому эти решения не очень легкие. И то, что Трампу кто-то что-то советует, не означает, что он этим советам будет следовать", - подчеркнул он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Трамп сделал очень рискованный шаг
27 октября, 08:00
 
