Дуров заявил, что ему все больше нравится жить в Дубае

Как указывала газета Monde, после задержания Дурова и введения судебного надзора Telegram удалил ряд функций и заблокировал ключевые слова, которые открывали доступ к каналам, продающим оружие, наркотики или детскую порнографию. Компания также стала более регулярно реагировать на судебные постановления, передавая по запросу IP-адреса пользователей, нарушивших закон.

Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа 2024 года. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в более чем десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до десяти лет тюрьмы. В конце августа 2024 года Дуров был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро, но ему было запрещено покидать Францию.