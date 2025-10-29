https://ria.ru/20251029/durov-2051642876.html
Дуров заявил, что ему все больше нравится жить в Дубае
Дуров заявил, что ему все больше нравится жить в Дубае - РИА Новости, 29.10.2025
Дуров заявил, что ему все больше нравится жить в Дубае
Гендиректор Telegram Павел Дуров заявил в своем выступлении на конференции Blockchain Live 2025, что ему все больше нравится жить в Дубае. РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T20:17:00+03:00
2025-10-29T20:17:00+03:00
2025-10-29T20:17:00+03:00
в мире
франция
дубай
париж
павел дуров
telegram
франция
дубай
париж
ДУБАЙ, 29 окт - РИА Новости. Гендиректор Telegram Павел Дуров заявил в своем выступлении на конференции Blockchain Live 2025, что ему все больше нравится жить в Дубае.
«
"Прошло более года с тех пор, как я последний раз выступал в Дубае
. За этот год много произошло. Я провёл какое-то время в Париже
. Не знаю, как вы, а я чем больше времени провожу в Европе
, тем больше мне нравится Дубай", - отметил Дуров
.
С 10 июля французские следователи ослабили меры судебного контроля в отношении Дурова. Ему разрешено покидать Францию
сроком на две недели для поездок в Дубай, где проживают родственники бизнесмена и расположены офисы Telegram
. Он обязан заранее уведомлять следственного судью об отъезде.
Дуров находился во Франции с конца августа 2024 года. Согласно действовавшим мерам судебного контроля, ему было запрещено покидать страну, он был обязан отмечаться в комиссариате полиции по месту регистрации дважды в неделю. В марте власти Франции позволили ему совершить поездку в Дубай на несколько недель, однако это было сделано в порядке исключения. После этого в мае Дурову не разрешили посетить США
для встречи с инвесторами и Норвегию
для участия в Oslo Freedom Forum.
Как указывала газета Monde, после задержания Дурова и введения судебного надзора Telegram удалил ряд функций и заблокировал ключевые слова, которые открывали доступ к каналам, продающим оружие, наркотики или детскую порнографию. Компания также стала более регулярно реагировать на судебные постановления, передавая по запросу IP-адреса пользователей, нарушивших закон.
Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа 2024 года. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в более чем десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до десяти лет тюрьмы. В конце августа 2024 года Дуров был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро, но ему было запрещено покидать Францию.