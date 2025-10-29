Свердловское заксобрание проверит видео драки с возможным участием депутата

В среду в СМИ появились публикации о том, что екатеринбургская модель обвинила депутата Блохина в преследовании. Девушка – его бывшая возлюбленная – рассказывала журналистам, что когда она попыталась разорвать отношения, депутат "начал ее преследовать", а однажды избил прохожего, вступившегося за нее. В частности, на распространившейся записи один мужчина бьет другого на улице, однако лицо нападающего не видно.