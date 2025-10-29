Рейтинг@Mail.ru
22:21 29.10.2025 (обновлено: 22:32 29.10.2025)
Свердловское заксобрание проверит видео драки с возможным участием депутата
Свердловское заксобрание проверит видео драки с возможным участием депутата
происшествия, свердловская область, людмила бабушкина , кпрф
Происшествия, Свердловская область, Людмила Бабушкина , КПРФ
Свердловское заксобрание проверит видео драки с возможным участием депутата

Свердловское заксобрание ответило на видео драки с возможным участием депутата

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВид на Екатеринбург
Вид на Екатеринбург - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Вид на Екатеринбург . Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 окт – РИА Новости. Законодательному собранию Свердловской области известно о появлении в интернете видео уличной драки, в которой, предположительно, мог участвовать депутат Станислав Блохин, сообщила РИА Новости председатель свердловского парламента Людмила Бабушкина.
«
"О появившемся в интернете видео с участием, предположительно, депутата Блохина законодательному собранию Свердловской области известно. В случае поступления заявления материалы по нему могут быть рассмотрены мандатной комиссией, в ведении которой находятся вопросы депутатской этики и вопросы, связанные с возможным нарушением депутатами действующего законодательства", – привела пресс-служба заксобрания слова Бабушкиной.
В среду в СМИ появились публикации о том, что екатеринбургская модель обвинила депутата Блохина в преследовании. Девушка – его бывшая возлюбленная – рассказывала журналистам, что когда она попыталась разорвать отношения, депутат "начал ее преследовать", а однажды избил прохожего, вступившегося за нее. В частности, на распространившейся записи один мужчина бьет другого на улице, однако лицо нападающего не видно.
Станислав Блохин стал депутатом областного заксобрания от КПРФ в 2023 году.
ПроисшествияСвердловская областьЛюдмила БабушкинаКПРФ
 
 
