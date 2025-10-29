https://ria.ru/20251029/draka-2051660902.html
Свердловское заксобрание проверит видео драки с возможным участием депутата
Свердловское заксобрание проверит видео драки с возможным участием депутата - РИА Новости, 29.10.2025
Свердловское заксобрание проверит видео драки с возможным участием депутата
Законодательному собранию Свердловской области известно о появлении в интернете видео уличной драки, в которой, предположительно, мог участвовать депутат... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T22:21:00+03:00
2025-10-29T22:21:00+03:00
2025-10-29T22:32:00+03:00
происшествия
свердловская область
людмила бабушкина
кпрф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40872/69/408726919_0:421:2890:2047_1920x0_80_0_0_9146b8568854b736af996779c742deac.jpg
https://ria.ru/20251019/prichina-2049229971.html
свердловская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40872/69/408726919_161:0:2890:2047_1920x0_80_0_0_255a8ad2bfb00469f246806915ad62ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, свердловская область, людмила бабушкина , кпрф
Происшествия, Свердловская область, Людмила Бабушкина , КПРФ
Свердловское заксобрание проверит видео драки с возможным участием депутата
Свердловское заксобрание ответило на видео драки с возможным участием депутата
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 окт – РИА Новости. Законодательному собранию Свердловской области известно о появлении в интернете видео уличной драки, в которой, предположительно, мог участвовать депутат Станислав Блохин, сообщила РИА Новости председатель свердловского парламента Людмила Бабушкина.
«
"О появившемся в интернете видео с участием, предположительно, депутата Блохина законодательному собранию Свердловской области
известно. В случае поступления заявления материалы по нему могут быть рассмотрены мандатной комиссией, в ведении которой находятся вопросы депутатской этики и вопросы, связанные с возможным нарушением депутатами действующего законодательства", – привела пресс-служба заксобрания слова Бабушкиной
.
В среду в СМИ появились публикации о том, что екатеринбургская модель обвинила депутата Блохина в преследовании. Девушка – его бывшая возлюбленная – рассказывала журналистам, что когда она попыталась разорвать отношения, депутат "начал ее преследовать", а однажды избил прохожего, вступившегося за нее. В частности, на распространившейся записи один мужчина бьет другого на улице, однако лицо нападающего не видно.
Станислав Блохин стал депутатом областного заксобрания от КПРФ
в 2023 году.