Совет Федерации одобрил корректировку параметров бюджета на 2025 год - РИА Новости, 29.10.2025
10:27 29.10.2025
Совет Федерации одобрил корректировку параметров бюджета на 2025 год
экономика, россия, антон силуанов, совет федерации рф
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Совет Федерации РФ
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон о корректировке параметров федерального бюджета РФ на 2025 год.
Предусмотренные документом изменения направлены на выполнение социальных обязательств перед гражданами, обеспечение потребностей обороны и безопасности, достижение поставленных президентом национальных целей развития, пояснял министр финансов Антон Силуанов.
Общий объем доходов на 2025 год по сравнению с ранее утвержденным уменьшается на 1,944 триллиона рублей - до 36,562 триллиона рублей. Общий объем расходов сохраняется на уровне 42,298 триллиона рублей. В результате дефицит федерального бюджета в текущем году составит 5,736 триллиона рублей, то есть вырастет с 1,7% до 2,6% ВВП. Источником финансирования дефицита бюджета станут внутренние заимствования.
Прогнозируемый объем средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на конец текущего года увеличится на 879,8 миллиарда рублей - до 13,637 триллиона рублей (6,3% ВВП). Использовать средства ФНБ на финансирование дефицита бюджета в 2025 году не планируется.
Объем государственного долга РФ на начало 2026 года увеличивается на 2 триллиона рублей (1,2% ВВП) - до 38,55 триллиона рублей (17,7% ВВП). Это связано с изменением основных показателей прогноза социально-экономического развития РФ, уточнением программ и параметров госзаимствований, а также программы госгарантий в иностранной валюте на 2025 год.
Здание Госдумы России - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Госдума может 18 ноября рассмотреть во втором чтении проект бюджета
Экономика Россия Антон Силуанов Совет Федерации РФ
 
 
