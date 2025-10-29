https://ria.ru/20251029/byudzhet-2051398307.html
Совет Федерации одобрил корректировку параметров бюджета на 2025 год
Совет Федерации одобрил корректировку параметров бюджета на 2025 год - РИА Новости, 29.10.2025
Совет Федерации одобрил корректировку параметров бюджета на 2025 год
Совет Федерации одобрил закон о корректировке параметров федерального бюджета РФ на 2025 год. РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T10:27:00+03:00
2025-10-29T10:27:00+03:00
2025-10-29T10:27:00+03:00
экономика
россия
антон силуанов
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_0:0:2677:1506_1920x0_80_0_0_8d42ad8b64daefe330675aa86dbba8ca.jpg
https://ria.ru/20251024/byudzhet-2050412453.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_335:0:2343:1506_1920x0_80_0_0_79f760722f7c0d32dc4f3e4999f74763.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, антон силуанов, совет федерации рф
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Совет Федерации РФ
Совет Федерации одобрил корректировку параметров бюджета на 2025 год
Совфед одобрил закон о корректировке параметров бюджета на 2025 год
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон о корректировке параметров федерального бюджета РФ на 2025 год.
Предусмотренные документом изменения направлены на выполнение социальных обязательств перед гражданами, обеспечение потребностей обороны и безопасности, достижение поставленных президентом национальных целей развития, пояснял министр финансов Антон Силуанов
.
Общий объем доходов на 2025 год по сравнению с ранее утвержденным уменьшается на 1,944 триллиона рублей - до 36,562 триллиона рублей. Общий объем расходов сохраняется на уровне 42,298 триллиона рублей. В результате дефицит федерального бюджета в текущем году составит 5,736 триллиона рублей, то есть вырастет с 1,7% до 2,6% ВВП. Источником финансирования дефицита бюджета станут внутренние заимствования.
Прогнозируемый объем средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на конец текущего года увеличится на 879,8 миллиарда рублей - до 13,637 триллиона рублей (6,3% ВВП). Использовать средства ФНБ на финансирование дефицита бюджета в 2025 году не планируется.
Объем государственного долга РФ
на начало 2026 года увеличивается на 2 триллиона рублей (1,2% ВВП) - до 38,55 триллиона рублей (17,7% ВВП). Это связано с изменением основных показателей прогноза социально-экономического развития РФ, уточнением программ и параметров госзаимствований, а также программы госгарантий в иностранной валюте на 2025 год.