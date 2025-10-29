Совет Федерации одобрил корректировку параметров бюджета на 2025 год

Общий объем доходов на 2025 год по сравнению с ранее утвержденным уменьшается на 1,944 триллиона рублей - до 36,562 триллиона рублей. Общий объем расходов сохраняется на уровне 42,298 триллиона рублей. В результате дефицит федерального бюджета в текущем году составит 5,736 триллиона рублей, то есть вырастет с 1,7% до 2,6% ВВП. Источником финансирования дефицита бюджета станут внутренние заимствования.