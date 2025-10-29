https://ria.ru/20251029/buri-2051384166.html
Ученые предупредили о магнитных бурях
Геомагнитные возмущения вплоть до слабых магнитных бурь возможны в среду на Земле из-за воздействия на планету корональной дыры на Солнце, сообщили в... РИА Новости, 29.10.2025
ИКИ РАН: на Земле в среду ожидаются слабые магнитные бури