09:30 29.10.2025
Ученые предупредили о магнитных бурях
Ученые предупредили о магнитных бурях
© SDO/AIAВспышка на Солнце
© SDO/AIA
Вспышка на Солнце. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Геомагнитные возмущения вплоть до слабых магнитных бурь возможны в среду на Земле из-за воздействия на планету корональной дыры на Солнце, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Космическая погода 29 октября 2025 года. Прогноз на сутки: Геомагнитная обстановка — прогнозируются возмущения и магнитные бури низкого уровня из-за воздействия на Землю плазмы из корональной дыры на Солнце. Вспышечная активность — спокойная", - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.
Отмечается, что в течение прошедших суток геомагнитная обстановка была слабо возмущенной, а вспышечная активность спокойной.
Возмущения магнитного поля Земли - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Магнитные бури сегодня: причины, влияние на здоровье и технику
27 октября, 12:25
 
