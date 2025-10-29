В Белоруссии за организацию "договорняков" задержали букмекеров

«

"Установлено около 200 участников незаконных спортивных соревнований. Во главе группы стоят лица, на протяжении нескольких лет разыскиваемые правоохранительными органами Российской Федерации за организацию деятельности преступного сообщества. В нашей стране букмекерская контора 1XBET вне закона, так как не имеет соответствующей лицензии", - подчеркивается в сообщении.