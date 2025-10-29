Рейтинг@Mail.ru
В Белоруссии за организацию "договорняков" задержали букмекеров
22:50 29.10.2025 (обновлено: 02:09 30.10.2025)
В Белоруссии за организацию "договорняков" задержали букмекеров
В Белоруссии за организацию "договорняков" задержали букмекеров - РИА Новости Спорт, 30.10.2025
В Белоруссии за организацию "договорняков" задержали букмекеров
Белорусские правоохранители задержали 19 членов группы букмекеров за организацию договорных спортивных соревнований, возбуждено дело о мошенничестве, сообщила... РИА Новости Спорт, 30.10.2025
В Белоруссии за организацию "договорняков" задержали букмекеров

В Белоруссии задержали 19 букмекеров за организацию договорных соревнований

Дзен
МИНСК, 29 окт – РИА Новости. Белорусские правоохранители задержали 19 членов группы букмекеров за организацию договорных спортивных соревнований, возбуждено дело о мошенничестве, сообщила пресс-служба МВД Белоруссии.
"За организацию "договорняков" задержаны букмекеры. Оперативниками ГУБОПиК (главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией – ред.) при силовой поддержке бойцов спецподразделений МВД задержаны 19 руководителей и участников организованной группы", - - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МВД.

С 2021 года по настоящее время на территории Белоруссии и за ее пределами злоумышленники обманным путем похищали деньги граждан, которые делали ставки на сайте популярной букмекерской конторы 1XBET. "На ее сайте транслировались договорные турниры по баскетболу и теннису, которые организовывали фигуранты", - поясняется в сообщении.
Отмечается, что при обысках на спортивных объектах, в офисах в столице и Минской области изъяты оргтехника, документация, денежные средства и криптоактивы на сумму порядка полумиллиона долларов в эквиваленте.
"Установлено около 200 участников незаконных спортивных соревнований. Во главе группы стоят лица, на протяжении нескольких лет разыскиваемые правоохранительными органами Российской Федерации за организацию деятельности преступного сообщества. В нашей стране букмекерская контора 1XBET вне закона, так как не имеет соответствующей лицензии", - подчеркивается в сообщении.
Следователями возбуждено уголовное дело за мошенничество, совершенное в составе организованной группы в особо крупном размере. Задержанным грозит до 12 лет лишения свободы. Мероприятия по установлению всех потерпевших продолжаются.
