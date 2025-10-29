Азербайджан аннулировал аккредитацию журналистов Би-би-си

БАКУ, 29 окт - РИА Новости. Азербайджанская сторона ликвидировала представительство Би-би-си в стране и аннулировала аккредитацию его сотрудников, передает местное агентство АПА со ссылкой на сообщение юридического отдела Агентства по развитию медиа республики.
"Появилась информация о том, что сотрудники закрытого в Азербайджане представительства Би-би-си продолжают журналистскую деятельность на территории страны. Не существует какого-либо международного договора, предусматривающего деятельность данного представительства в Азербайджане. В связи с этим соответствующие органы ликвидировали данное представительство и исключили его из государственного реестра юридических лиц, а также аннулировали аккредитацию его сотрудников", - говорится в сообщении.
Там же отмечается, что деятельность представительства Би-би-си в Азербайджане не имеет никаких правовых оснований.
В феврале правительство республики потребовало приостановить работу представительства Азербайджанской службы Би-би-си в Баку.