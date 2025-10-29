Азербайджан аннулировал аккредитацию журналистов Би-би-си

БАКУ, 29 окт - РИА Новости. Азербайджанская сторона ликвидировала представительство Би-би-си в стране и аннулировала аккредитацию его сотрудников, передает местное агентство АПА со ссылкой на сообщение юридического отдела Агентства по развитию медиа республики.