В России появится первое органическое авокадо из Эквадора

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Роскачество выдало первые сертификаты соответствия органическим требованиям на авокадо двум производителям из Эквадора, они получили право ввозить продукцию в Россию как органическую и маркировать ее знаком "Органик", сообщили РИА Новости в Роскачестве.
"Роскачество сертифицировало двух производителей органического авокадо из Эквадора. Производители Frank Seelig и UyamaFarms прошли процедуру сертификации соответствия органическому производству авокадо в органе по сертификации "Роскачество-Органик" и получили право ввозить свою продукцию как органическую в Россию и маркировать ее знаком "Органик" гособразца", - рассказали в организации.
В пресс-службе Роскачества уточнили агентству, что производитель UyamaFarms начнет первые поставки продукции в Россию на следующей неделе.
"Сертификация компании была проведена в соответствии с требованиями ГОСТ 33980-2016 "Продукция органического производства. Правила производства, переработки, маркировки и реализации", - уточнили в Роскачестве, указав, что компании включены в Единый государственный реестр производителей органической продукции Минсельхоза России.
По словам заместителя руководителя Роскачества Александра Чумака, которые приводятся в сообщении, подтверждение соответствия эквадорских производств российскому органическому стандарту знаменует собой дальнейшую интеграцию российского рынка органической продукции в глобальную инфраструктуру развития экологически чистого сектора АПК. В свою очередь Роскачество готово обеспечивать сертификацию иностранных производств в соответствии с федеральным законодательством.
"Мы тщательно проверили соответствие эквадорских производств строгим требованиям российского органического стандарта. Теперь потребители могут быть уверены, что авокадо из Эквадора, которое маркируется российским государственным знаком "Органик", действительно соответствует заявленным характеристикам. Это наша общая ответственность - поддерживать высокие стандарты и развивать культуру потребления органики в России", - добавил он.
