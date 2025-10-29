В России появится первое органическое авокадо из Эквадора

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Роскачество выдало первые сертификаты соответствия органическим требованиям на авокадо двум производителям из Эквадора, они получили право ввозить продукцию в Россию как органическую и маркировать ее знаком "Органик", сообщили РИА Новости в Роскачестве.

Роскачество сертифицировало двух производителей органического авокадо из Эквадора . Производители Frank Seelig и UyamaFarms прошли процедуру сертификации соответствия органическому производству авокадо в органе по сертификации "Роскачество-Органик" и получили право ввозить свою продукцию как органическую в Россию и маркировать ее знаком "Органик" гособразца", - рассказали в организации.

В пресс-службе Роскачества уточнили агентству, что производитель UyamaFarms начнет первые поставки продукции в Россию на следующей неделе.

Испании, Туниса, Китая Чили, Белоруссии, Италии, Отмечается, что ранее сертификацию по российскому органическому стандарту прошли зарубежные производители из Грузии Франции , Испании, Южно-Африканской Республики, Словении и других стран.

"Сертификация компании была проведена в соответствии с требованиями ГОСТ 33980-2016 "Продукция органического производства. Правила производства, переработки, маркировки и реализации", - уточнили в Роскачестве, указав, что компании включены в Единый государственный реестр производителей органической продукции Минсельхоза России.

По словам заместителя руководителя Роскачества Александра Чумака, которые приводятся в сообщении, подтверждение соответствия эквадорских производств российскому органическому стандарту знаменует собой дальнейшую интеграцию российского рынка органической продукции в глобальную инфраструктуру развития экологически чистого сектора АПК. В свою очередь Роскачество готово обеспечивать сертификацию иностранных производств в соответствии с федеральным законодательством.