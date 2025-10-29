https://ria.ru/20251029/aeroport-2051349267.html
В аэропортах Краснодара и Ульяновска ввели временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Краснодара и Ульяновска, сообщила Росавиация. РИА Новости, 29.10.2025
Краснодар, Ульяновск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
