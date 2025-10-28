МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Два основных препятствия для достижения мира на Украине — это Владимир Зеленский и действия его евроатлантических покровителей, заявил французский полковник Жак Хогар в интервью изданию Myśl Polska.
"Президентский срок Зеленского уже истек, что делает его нелегитимным лидером. Но прежде всего он полностью подчиняется курсу войны и ненависти, навязанному ему британскими и евроатлантическими хозяевами", — объяснил Хогар.
Вторым препятствием полковник назвал стремление европейских спонсоров Зеленского любой ценой продолжать боевые действия. Он отметил, что Украине придется расплачиваться за эти безрассудные шаги как экономикой, так и жизнями граждан.
Президент США Дональд Трамп в августе сообщал о подготовке к встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков отметил, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи обсуждалась возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Кремль готов обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах. При этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Кроме того, именно Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.