Президенты Финляндии и Казахстана заявили об общем подходе по Украине - РИА Новости, 28.10.2025
18:42 28.10.2025
https://ria.ru/20251028/ukraina-2051296218.html
Президенты Финляндии и Казахстана заявили об общем подходе по Украине
Президенты Финляндии и Казахстана заявили об общем подходе по Украине
2025-10-28T18:42:00+03:00
2025-10-28T18:42:00+03:00
в мире
казахстан
финляндия
александер стубб
касым-жомарт токаев
украина
оон
казахстан
финляндия
украина
Президенты Финляндии и Казахстана заявили об общем подходе по Украине

Токаев и Стубб призвали к скорейшему завершению конфликта на Украине

© Фото : пресс-служба президента КазахстанаПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Финляндии Александер Стубб во время встречи
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Финляндии Александер Стубб во время встречи - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© Фото : пресс-служба президента Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Финляндии Александер Стубб во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Финляндии Александер Стубб выступили с призывом к скорейшему достижению мира на Украине в соответствии с принципами Устава ООН, говорится в совместном заявлении лидеров, опубликованном пресс-службой главы Казахстана.
"Стороны подчеркнули важность скорейшего установления всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине в соответствии с принципами Устава Организации Объединенных Наций", — отмечается в документе.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
В Казахстане рассказали о телефонном разговоре Путина и Токаева
27 октября, 13:04
Лидеры также подтвердили приверженность укреплению и диверсификации казахстанско-финляндского партнерства.
Ранее президент Финляндии Александер Стубб прибыл в Казахстан с первым официальным визитом. Телерадиовещатель Yle сообщил во вторник, что в состав делегации Стубба вошли представители 21 финской компании, среди них — машиностроительные Wärtsilä, Konecranes и Metso, а также компания пищевой промышленности Valio.
Как уточняет канцелярия, Стубб и Токаев выразили намерение укреплять сотрудничество в энергетике, энергоэффективности, экологических технологиях, управлении водными и лесными ресурсами, информационно-коммуникационных технологиях, инфраструктуре, транспорте и логистике, машиностроении и промышленных инновациях. Кроме того, лидеры двух стран договорились о сотрудничестве в области науки и образования.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Путин обсудил по телефону с Токаевым подготовку его визита в Россию
27 октября, 12:58
 
