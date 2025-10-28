Президенты Финляндии и Казахстана заявили об общем подходе по Украине

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Финляндии Александер Стубб выступили с призывом к скорейшему достижению мира на Украине в соответствии с принципами Устава ООН, говорится в совместном заявлении лидеров, опубликованном пресс-службой главы Казахстана.
"Стороны подчеркнули важность скорейшего установления всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине в соответствии с принципами Устава Организации Объединенных Наций", — отмечается в документе.
В Казахстане рассказали о телефонном разговоре Путина и Токаева
27 октября, 13:04
Лидеры также подтвердили приверженность укреплению и диверсификации казахстанско-финляндского партнерства.
Ранее президент Финляндии Александер Стубб прибыл в Казахстан с первым официальным визитом. Телерадиовещатель Yle сообщил во вторник, что в состав делегации Стубба вошли представители 21 финской компании, среди них — машиностроительные Wärtsilä, Konecranes и Metso, а также компания пищевой промышленности Valio.
Как уточняет канцелярия, Стубб и Токаев выразили намерение укреплять сотрудничество в энергетике, энергоэффективности, экологических технологиях, управлении водными и лесными ресурсами, информационно-коммуникационных технологиях, инфраструктуре, транспорте и логистике, машиностроении и промышленных инновациях. Кроме того, лидеры двух стран договорились о сотрудничестве в области науки и образования.
Путин обсудил по телефону с Токаевым подготовку его визита в Россию
27 октября, 12:58