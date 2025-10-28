СМИ: Украина может прекратить платить зарплаты, если не получит финпомощь

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Украина может быть вынуждена прекратить выплачивать пенсии и зарплаты госслужащим, если не получит финансовую помощь до весны 2026 года, пишет испанская газета Pais со ссылкой на источники в ЕС.

Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 миллиарда долларов и в него уже дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов.