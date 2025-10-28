СМИ: Украина может прекратить платить зарплаты, если не получит финпомощь

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Украина может быть вынуждена прекратить выплачивать пенсии и зарплаты госслужащим, если не получит финансовую помощь до весны 2026 года, пишет испанская газета Pais со ссылкой на источники в ЕС.
"Если Украина не получит финансовую помощь до весны следующего года, она окажется в затруднительном положении и может быть вынуждена прекратить выплату зарплат госслужащим и пенсий", - приводит издание данные источников.
Как отмечает издание, после того как идея об использовании замороженных российских активов провалилась из-за блокады Бельгии, Еврокомиссия ищет другие способы обеспечить Украине необходимую экономическую поддержку. При этом ЕК должна действовать в кратчайшие сроки, чтобы представить членам ЕС предложение, которое позволит им принять решение на декабрьском саммите.
При этом, по данным Pais, предпочтительным решением для ЕК по-прежнему остается использование замороженных активов РФ, в частности из-за того, "что найти средства из других источников сложно".
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 миллиарда долларов и в него уже дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов.
Проект бюджета на 2026 год предусматривает расходы примерно в 116 миллиардов долларов, доходы – около 68,6 миллиарда долларов. В итоге дефицит составит до 18,4% ВВП страны. Закрывать "дыру" намерены за счет внешнего финансирования, а его, как заявлял министр финансов Украины Сергей Марченко в сентябре, не хватает – нужно еще 16 миллиардов евро.
Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры все чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.