Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Украина может прекратить платить зарплаты, если не получит финпомощь - РИА Новости, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:39 28.10.2025
https://ria.ru/20251028/ukraina-2051109903.html
СМИ: Украина может прекратить платить зарплаты, если не получит финпомощь
СМИ: Украина может прекратить платить зарплаты, если не получит финпомощь - РИА Новости, 28.10.2025
СМИ: Украина может прекратить платить зарплаты, если не получит финпомощь
Украина может быть вынуждена прекратить выплачивать пенсии и зарплаты госслужащим, если не получит финансовую помощь до весны 2026 года, пишет испанская газета... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T10:39:00+03:00
2025-10-28T10:39:00+03:00
в мире
украина
бельгия
россия
сергей марченко
еврокомиссия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048136728_0:19:3072:1747_1920x0_80_0_0_80985e35e7819d6d50c911a1b6cd1548.jpg
https://ria.ru/20251020/mvf-2049210890.html
https://ria.ru/20251022/ukraina-2049702212.html
украина
бельгия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048136728_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_907ce0c09d88e9aa84ef0138f57456b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, бельгия, россия, сергей марченко, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Украина, Бельгия, Россия, Сергей Марченко, Еврокомиссия, Евросоюз
СМИ: Украина может прекратить платить зарплаты, если не получит финпомощь

Pais: Киев может прекратить платить зарплаты, если не получит финпомощь до весны

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Украина может быть вынуждена прекратить выплачивать пенсии и зарплаты госслужащим, если не получит финансовую помощь до весны 2026 года, пишет испанская газета Pais со ссылкой на источники в ЕС.
"Если Украина не получит финансовую помощь до весны следующего года, она окажется в затруднительном положении и может быть вынуждена прекратить выплату зарплат госслужащим и пенсий", - приводит издание данные источников.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
МВФ тянет Украину в "святые 90-е"
20 октября, 08:00
Как отмечает издание, после того как идея об использовании замороженных российских активов провалилась из-за блокады Бельгии, Еврокомиссия ищет другие способы обеспечить Украине необходимую экономическую поддержку. При этом ЕК должна действовать в кратчайшие сроки, чтобы представить членам ЕС предложение, которое позволит им принять решение на декабрьском саммите.
При этом, по данным Pais, предпочтительным решением для ЕК по-прежнему остается использование замороженных активов РФ, в частности из-за того, "что найти средства из других источников сложно".
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 миллиарда долларов и в него уже дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов.
Проект бюджета на 2026 год предусматривает расходы примерно в 116 миллиардов долларов, доходы – около 68,6 миллиарда долларов. В итоге дефицит составит до 18,4% ВВП страны. Закрывать "дыру" намерены за счет внешнего финансирования, а его, как заявлял министр финансов Украины Сергей Марченко в сентябре, не хватает – нужно еще 16 миллиардов евро.
Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры все чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Иначе будет в сто раз хуже: Путин обязан срочно дать Украине передышку
22 октября, 08:00
 
В миреУкраинаБельгияРоссияСергей МарченкоЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала