Рейтинг@Mail.ru
Шойгу рассказал об угрозах безопасности в Приволжье - РИА Новости, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:59 28.10.2025
https://ria.ru/20251028/ugrozy-2051131468.html
Шойгу рассказал об угрозах безопасности в Приволжье
Шойгу рассказал об угрозах безопасности в Приволжье - РИА Новости, 28.10.2025
Шойгу рассказал об угрозах безопасности в Приволжье
Угрозы террористического характера в Приволжском федеральном округе стали комплексными и больше не ограничиваются применением взрывчатых веществ, речь идет о... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T11:59:00+03:00
2025-10-28T11:59:00+03:00
безопасность
россия
сергей шойгу
приволжский фо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019725406_0:101:2904:1734_1920x0_80_0_0_c112e7f3167795a45fde8a578b60adf8.jpg
https://ria.ru/20250430/fsb-2014234484.html
россия
приволжский фо
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019725406_72:0:2803:2048_1920x0_80_0_0_ee7d637317438f2103fd74a507ab1395.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, сергей шойгу, приволжский фо
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Приволжский ФО
Шойгу рассказал об угрозах безопасности в Приволжье

Шойгу: угрозы безопасности в Приволжском федеральном округе стали комплексными

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 окт - РИА Новости. Угрозы террористического характера в Приволжском федеральном округе стали комплексными и больше не ограничиваются применением взрывчатых веществ, речь идет о кибератаках и попытках внедриться в на важные государственные и промышленные объекты, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
«
"Необходимо учитывать, что угрозы безопасности стали комплексными. Мы должны говорить не только о терактах с использованием взрывчатых веществ и беспилотных летательных аппаратов", - сказал Шойгу на выездном совещании в Приволжском федеральном округе по вопросу защиты критически важных объектов.
По его словам, остро стоит вопрос противодействия кибератакам на автоматизированные системы управления, а также попыткам внедрения на важные государственные и промышленные объекты с целью хищения информации и совершения технологических диверсий.
"Нельзя сбрасывать со счетов человеческий фактор. Противник активно использует информационно-психологические методы посредством различных средств коммуникации и глобальной сети интернет. Пытаясь воздействовать на население, в том числе на сотрудников охраны и персонал объектов, склонить их к противоправным действиям под влиянием корыстных или идеологических мотивов", - добавил Шойгу.
Здание ФСБ на Лубянской площади - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
В ФСБ рассказали, какие сведения служба получает от граждан
30 апреля, 04:43
 
БезопасностьРоссияСергей ШойгуПриволжский ФО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала