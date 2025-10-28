https://ria.ru/20251028/ugrozy-2051131468.html
Шойгу рассказал об угрозах безопасности в Приволжье
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 окт - РИА Новости. Угрозы террористического характера в Приволжском федеральном округе стали комплексными и больше не ограничиваются применением взрывчатых веществ, речь идет о кибератаках и попытках внедриться в на важные государственные и промышленные объекты, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
"Необходимо учитывать, что угрозы безопасности стали комплексными. Мы должны говорить не только о терактах с использованием взрывчатых веществ и беспилотных летательных аппаратов", - сказал Шойгу на выездном совещании в Приволжском федеральном округе по вопросу защиты критически важных объектов.
По его словам, остро стоит вопрос противодействия кибератакам на автоматизированные системы управления, а также попыткам внедрения на важные государственные и промышленные объекты с целью хищения информации и совершения технологических диверсий.
"Нельзя сбрасывать со счетов человеческий фактор. Противник активно использует информационно-психологические методы посредством различных средств коммуникации и глобальной сети интернет. Пытаясь воздействовать на население, в том числе на сотрудников охраны и персонал объектов, склонить их к противоправным действиям под влиянием корыстных или идеологических мотивов", - добавил Шойгу
