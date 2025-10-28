Шойгу назвал основные источники террористических угроз в Приволжье

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 окт - РИА Новости. Источником террористических угроз в Приволжском федеральном округе, в первую очередь, являются спецслужбы Украины, а также международные террористические организации и их пособники, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.