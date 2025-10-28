Рейтинг@Mail.ru
Набиуллина объяснила, исходя из чего ЦБ принимает решения по ставке - РИА Новости, 28.10.2025
09:27 28.10.2025
Набиуллина объяснила, исходя из чего ЦБ принимает решения по ставке
Набиуллина объяснила, исходя из чего ЦБ принимает решения по ставке - РИА Новости, 28.10.2025
Набиуллина объяснила, исходя из чего ЦБ принимает решения по ставке
Все решения Банка России по ставке исходят из того, что необходимо как можно быстрее завершить период высокого роста цен, не допустив переохлаждения экономики,... РИА Новости, 28.10.2025
экономика
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
госдума рф
ключевая ставка
Ольга Фомченкова
экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), госдума рф, ключевая ставка
Экономика, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Госдума РФ, Ключевая ставка
Набиуллина объяснила, исходя из чего ЦБ принимает решения по ставке

Набиуллина: ЦБ принимает решения по ставке для завершения периода роста цен

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Все решения Банка России по ставке исходят из того, что необходимо как можно быстрее завершить период высокого роста цен, не допустив переохлаждения экономики, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Все наши решения по ставке исходят из того, что нужно как можно быстрее завершить период высокого роста цен, но при этом не навредить производственному потенциалу экономики и не допустить переохлаждения экономики", - сказала она на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению основных направлений денежно-кредитной политики на 2026-2028 годы.
Ключевая ставка Банка России - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Ключевая ставка ЦБ России: что это, зачем нужна и на что влияет
23 октября, 14:47
 
Экономика
 
 
