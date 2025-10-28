Рейтинг@Mail.ru
Глава минобороны Эстонии раскритиковал Испанию из-за трат на военные нужды - РИА Новости, 28.10.2025
10:36 28.10.2025
Глава минобороны Эстонии раскритиковал Испанию из-за трат на военные нужды
Глава минобороны Эстонии раскритиковал Испанию из-за трат на военные нужды
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур раскритиковал Испанию за недостаточные, по его мнению, затраты на военные нужды, которые составляют 2% от ВВП; при этом... РИА Новости, 28.10.2025
в мире
испания
эстония
сша
ханно певкур
дональд трамп
педро санчес
нато
испания
эстония
сша
В мире, Испания, Эстония, США, Ханно Певкур, Дональд Трамп, Педро Санчес, НАТО
Глава минобороны Эстонии раскритиковал Испанию из-за трат на военные нужды

© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез | Перейти в медиабанкВид на Мадрид
Вид на Мадрид - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
Перейти в медиабанк
Вид на Мадрид. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур раскритиковал Испанию за недостаточные, по его мнению, затраты на военные нужды, которые составляют 2% от ВВП; при этом Певкур указал, что его страна намерена достичь показателя в 5% уже в 2026 году.
«
"Боюсь, что 2% (от ВВП на оборону - ред.) недостаточно для Испании. Я не могу сказать, какой процент верен. Испанские эксперты должны рассчитать, 3% это или 3,5%", - заявил Певкур в интервью испанской газете Pais.
Он также добавил, что на прошлой неделе в НАТО состоялся первый обзор ситуации, который показал, что во всех странах альянса еще многое предстоит сделать. По словам Певкура, расходы Эстонии на оборону на сегодняшний день находятся на уровне 3,3%- 3,4% ВВП, в 2026 году они должны подняться до 5% ВВП, а через четыре года - превысить отметку в 5,6%.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения торговых пошлин против Испании из-за ее отказа увеличить расходы на оборону до 5% ВВП, назвав позицию Мадрида "крайне неуважительной по отношению к НАТО". Премьер Испании Педро Санчес заявлял, что его правительство не планирует повышать долю военных расходов выше 2% ВВП, несмотря на слова Трампа.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
"Иная картина". НАТО напугала ЕС, раскрыв новые данные о военных расходах
31 августа, 17:07
 
В миреИспанияЭстонияСШАХанно ПевкурДональд ТрампПедро СанчесНАТО
 
 
