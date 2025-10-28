Глава минобороны Эстонии раскритиковал Испанию из-за трат на военные нужды

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур раскритиковал Испанию за недостаточные, по его мнению, затраты на военные нужды, которые составляют 2% от ВВП; при этом Певкур указал, что его страна намерена достичь показателя в 5% уже в 2026 году.