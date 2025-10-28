Глава минобороны Эстонии раскритиковал Испанию из-за трат на военные нужды

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур раскритиковал Испанию за недостаточные, по его мнению, затраты на военные нужды, которые составляют 2% от ВВП; при этом Певкур указал, что его страна намерена достичь показателя в 5% уже в 2026 году.
«
"Боюсь, что 2% (от ВВП на оборону - ред.) недостаточно для Испании. Я не могу сказать, какой процент верен. Испанские эксперты должны рассчитать, 3% это или 3,5%", - заявил Певкур в интервью испанской газете Pais.
Он также добавил, что на прошлой неделе в НАТО состоялся первый обзор ситуации, который показал, что во всех странах альянса еще многое предстоит сделать. По словам Певкура, расходы Эстонии на оборону на сегодняшний день находятся на уровне 3,3%- 3,4% ВВП, в 2026 году они должны подняться до 5% ВВП, а через четыре года - превысить отметку в 5,6%.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения торговых пошлин против Испании из-за ее отказа увеличить расходы на оборону до 5% ВВП, назвав позицию Мадрида "крайне неуважительной по отношению к НАТО". Премьер Испании Педро Санчес заявлял, что его правительство не планирует повышать долю военных расходов выше 2% ВВП, несмотря на слова Трампа.