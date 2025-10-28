Рейтинг@Mail.ru
Трамп высказался о предстоящей встрече с Си Цзиньпином - РИА Новости, 28.10.2025
14:24 28.10.2025 (обновлено: 14:25 28.10.2025)
Трамп высказался о предстоящей встрече с Си Цзиньпином
Трамп высказался о предстоящей встрече с Си Цзиньпином
Президент США Дональд Трамп считает, что его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином пройдет превосходно. РИА Новости, 28.10.2025
РИА Новости
в мире, китай, сша, южная корея, дональд трамп, си цзиньпин
В мире, Китай, США, Южная Корея, Дональд Трамп, Си Цзиньпин
Трамп высказался о предстоящей встрече с Си Цзиньпином

ТОКИО, 28 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином пройдет превосходно.
"Мы посетим Южную Корею, потом, на следующий день, я встречусь с Си (Цзиньпином, председателем КНР - ред.), как вы уже наверное знаете. Я бы удивился, если кто-то про это не знает. Это большая встреча и я думаю, она пройдет превосходно. Я думаю, она будет превосходной для всех", - сказал Трамп в ходе встречи с представителями бизнеса в Токио.
Трамп хочет от Си то, что председатель не может ему дать
В миреКитайСШАЮжная КореяДональд ТрампСи Цзиньпин
 
 
