https://ria.ru/20251028/tramp-2051093783.html
Премьер Японии подарила Трампу клюшку для гольфа покойного Синдзо Абэ
Премьер Японии подарила Трампу клюшку для гольфа покойного Синдзо Абэ - РИА Новости, 28.10.2025
Премьер Японии подарила Трампу клюшку для гольфа покойного Синдзо Абэ
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити подарила президенту США Дональду Трампу, который находится с официальным визитом в Токио, клюшку "паттер" покойного главы... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T09:01:00+03:00
2025-10-28T09:01:00+03:00
2025-10-28T09:11:00+03:00
в мире
япония
токио
сша
дональд трамп
синдзо абэ
санаэ такаити
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051095594_0:0:811:457_1920x0_80_0_0_6a11533a1543ffcba29e7f23af06565d.jpg
https://ria.ru/20251028/japonija-2051076815.html
япония
токио
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051095594_0:0:811:609_1920x0_80_0_0_c1f94196a568e47953c4aeb60f8fe67f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, токио, сша, дональд трамп, синдзо абэ, санаэ такаити
В мире, Япония, Токио, США, Дональд Трамп, Синдзо Абэ, Санаэ Такаити
Премьер Японии подарила Трампу клюшку для гольфа покойного Синдзо Абэ
Премьер Японии подарила Трампу клюшку "паттер" покойного Синдзо Абэ