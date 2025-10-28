Рейтинг@Mail.ru
Премьер Японии подарила Трампу клюшку для гольфа покойного Синдзо Абэ
09:01 28.10.2025 (обновлено: 09:11 28.10.2025)
Премьер Японии подарила Трампу клюшку для гольфа покойного Синдзо Абэ
Премьер Японии подарила Трампу клюшку для гольфа покойного Синдзо Абэ - РИА Новости, 28.10.2025
Премьер Японии подарила Трампу клюшку для гольфа покойного Синдзо Абэ
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити подарила президенту США Дональду Трампу, который находится с официальным визитом в Токио, клюшку "паттер" покойного главы... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T09:01:00+03:00
2025-10-28T09:11:00+03:00
в мире
япония
токио
сша
дональд трамп
синдзо абэ
санаэ такаити
япония
токио
сша
в мире, япония, токио, сша, дональд трамп, синдзо абэ, санаэ такаити
В мире, Япония, Токио, США, Дональд Трамп, Синдзо Абэ, Санаэ Такаити
Премьер Японии подарила Трампу клюшку для гольфа покойного Синдзо Абэ

Премьер Японии подарила Трампу клюшку "паттер" покойного Синдзо Абэ

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити подарила президенту США Дональду Трампу клюшку для гольфа покойного Синдзо Абэ. Кадр видео
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити подарила президенту США Дональду Трампу клюшку для гольфа покойного Синдзо Абэ. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити подарила президенту США Дональду Трампу клюшку для гольфа покойного Синдзо Абэ. Кадр видео
ТОКИО, 28 окт – РИА Новости. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити подарила президенту США Дональду Трампу, который находится с официальным визитом в Токио, клюшку "паттер" покойного главы японского правительства Синдзо Абэ.
"Он играл ей? Какой прекрасный человек. Какой прекрасный человек", - отреагировал на подарок Трамп.
Кроме этого, судя по кадрам из соцсетей, подарком стала сумка для гольфа с автографом знаменитого японского гольфиста Хидэки Мацуямой.
Трамп известен своей любовью к гольфу. Также он не раз подчеркивал свои близкие дружеские отношения с покойным премьером Японии. В 2019 году во время визита в Японию Трамп и Синдзо Абэ сыграли вместе в гольф в загородном клубе Mobara Country Club в префектуре Тиба к востоку от Токио.
Цветение сакуры в Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Япония подарит США 250 деревьев сакуры
Вчера, 04:46
 
