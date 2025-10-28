Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде назвали тему поставок США ракет Tomahawk на Украину закрытой - РИА Новости, 28.10.2025
14:23 28.10.2025
В Совфеде назвали тему поставок США ракет Tomahawk на Украину закрытой
В Совфеде назвали тему поставок США ракет Tomahawk на Украину закрытой
Тема поставок США на Украину ракет Tomahawk закрыта, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Владимир Джабаров. РИА Новости, 28.10.2025
В Совфеде назвали тему поставок США ракет Tomahawk на Украину закрытой

Джабаров: в РФ дали понять, что Tomahawk не то оружие, которое может напугать

МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Тема поставок США на Украину ракет Tomahawk закрыта, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Владимир Джабаров.
«
"Я думаю, что (тема – ред.) с Tomahawk закрыта. Потому что американцы здесь очень сильно рискуют.. Tomahawk в настоящее время не то оружие, которое было 40 лет назад, когда они были на самом деле новым видом вооружения. Они легко сбиваются", - сказал сенатор на брифинге на площадке международной медиагруппы МИА "Россия сегодня".
По его словам, в России дали понять, что Tomahawk не то оружие, которое может напугать.
При этом Джабаров подчеркнул, что Владимир Зеленский неуправляем. "Он.. понимает, как только война закончится, его в лучшем случае снесут, но в худшем случае сам народ Украины с ним будет разбираться, куда он завёл свою страну", - заключил политик.
Путин пригрозил ошеломляющим ответом в случае нанесения ударов Tomahawk
23 октября, 18:55
