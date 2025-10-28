Рейтинг@Mail.ru
"Убивают всех". На Западе оценили элитные подразделения ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
04:38 28.10.2025 (обновлено: 05:05 28.10.2025)
"Убивают всех". На Западе оценили элитные подразделения ВСУ
Риттер: элитные части Украины быстро выводят из боя и заменяют теробороной

Боевая работа артиллерийского расчета
Боевая работа артиллерийского расчета. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Командование ВСУ быстро выводит элитные части из боя, поскольку российские войска эффективно с ними расправляются, сообщил в эфире YouTube-канала военный эксперт, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
"Ни одно украинское подразделение долго не выживает на поле боя, даже элитные подразделения. Когда их отправляют в контратаку, то выводят из боя как можно быстрее, потому что они бегут. Как только русские берут под контроль поле боя, они убивают всех. Поэтому элитные подразделения отходят назад, а на их место ставят солдат теробороны. Они и погибают", — отметил эксперт.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Армия Украины спасена: из Европы пришлют миллионы людей
16 октября, 08:00
По данным Минобороны, за минувшие сутки российская группировка войск "Восток" освободила населенные пункты Новониколаевка и Привольное в Запорожской области, а также Егоровку в Днепропетровской области.
Кроме того, российские военные из разных группировок войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение украинским формированиям, улучшили положение по переднему краю, заняли более выгодные рубежи и позиции. ВСУ при этом потеряли до 1380 военнослужащих.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
