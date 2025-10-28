В ДНР будут заочно судить командира ВСУ, приказавшего расстрелять пленных

МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Командира ВСУ, приказавшего расстрелять двух российских военнопленных, заочно будут судить в ДНР, сообщает Главная военная прокуратура.

"В военной прокуратуре Объединенной группировки войск (сил) утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-летнего командира батальона войсковой части А-4884 вооруженных сил Украины подполковника Николая Крикливенко", - говорится в сообщении.

Ему инкриминируется ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация убийства двух или более лиц группой лиц по предварительному сговору, по мотивам политической, идеологической вражды и ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с военнопленными и применение в вооруженном конфликте методов, запрещенных международным договором РФ).

По версии следствия, в июне по приказу Крикливенко на территории опорного пункта в ДНР из автомата АК-74М были расстреляны двое пленных российских военнослужащих.

Крикливенко объявлен в международный розыск, ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.