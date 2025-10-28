Рейтинг@Mail.ru
В ДНР будут заочно судить командира ВСУ, приказавшего расстрелять пленных
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:22 28.10.2025
В ДНР будут заочно судить командира ВСУ, приказавшего расстрелять пленных
В ДНР будут заочно судить командира ВСУ, приказавшего расстрелять пленных
Командира ВСУ, приказавшего расстрелять двух российских военнопленных, заочно будут судить в ДНР, сообщает Главная военная прокуратура. РИА Новости, 28.10.2025
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
главная военная прокуратура
ак-74м
донецкая народная республика
россия
2025
В ДНР будут заочно судить командира ВСУ, приказавшего расстрелять пленных

В ДНР будут заочно судить комбата ВСУ, по чьему приказу расстреляли двух пленных

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Командира ВСУ, приказавшего расстрелять двух российских военнопленных, заочно будут судить в ДНР, сообщает Главная военная прокуратура.
"В военной прокуратуре Объединенной группировки войск (сил) утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-летнего командира батальона войсковой части А-4884 вооруженных сил Украины подполковника Николая Крикливенко", - говорится в сообщении.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Расстрелявшие пленных солдаты ВСУ сдались менее чем через сутки
11 июля, 06:03
Ему инкриминируется ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация убийства двух или более лиц группой лиц по предварительному сговору, по мотивам политической, идеологической вражды и ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с военнопленными и применение в вооруженном конфликте методов, запрещенных международным договором РФ).
По версии следствия, в июне по приказу Крикливенко на территории опорного пункта в ДНР из автомата АК-74М были расстреляны двое пленных российских военнослужащих.
Крикливенко объявлен в международный розыск, ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу, уточняется в релизе.
Пленный военнослужащий ВСУ о преступлениях против мирного населения в Курской области - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Украинский пленный рассказал, как расстреливал гражданское население
16 декабря 2024, 08:14
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныГлавная военная прокуратураАК-74М
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
