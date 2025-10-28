Рейтинг@Mail.ru
Столтенберг рассказал, как в 2022 году отказал Зеленскому в помощи
01:44 28.10.2025 (обновлено: 04:30 28.10.2025)
Столтенберг рассказал, как в 2022 году отказал Зеленскому в помощи
Столтенберг рассказал, как в 2022 году отказал Зеленскому в помощи
владимир зеленский, йенс столтенберг, дмитрий медведев, нато
В мире, Россия, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Йенс Столтенберг, Дмитрий Медведев, НАТО
Столтенберг рассказал, как в 2022 году отказал Зеленскому в помощи

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг . Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью датскому телеканалу TV2 рассказал, как в 2022 году отказал "умоляющему" о помощи альянса Владимиру Зеленскому из-за опасений вовлечения НАТО в конфликт.
"Когда российские силы были в окрестностях Киева, он (Зеленский - ред.) умолял меня, чтобы я закрыл воздушное пространство... Это было болезненно, но я объяснил, что, если НАТО перекроет воздушное пространство, первым делом нам нужно было бы устранить всю российскую противовоздушную оборону, потому что мы не могли бы летать в пространстве, где российские ракеты могут стрелять по самолетам НАТО. Нам нужно было бы сбивать российские самолеты над украинской территорией, и тогда НАТО участвовала бы в войне. Было болезненно говорить ему (Зеленскому - ред.), что мы понимаем, что ему тяжело, мы понимаем, что Киев может пасть через несколько дней, но мы не отправим самолеты НАТО в украинское воздушное пространство, чтобы сбивать российские самолеты", - заявил Столтенберг.
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
"Есть прецедент": в США раскрыли, что НАТО сделает с Украиной
24 октября, 14:24
В сентябре замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал провокационной идею о создании бесполетной зоны над Украиной и возможности для стран НАТО сбивать российские БПЛА и указал, что ее реализация будет означать войну НАТО с Россией.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Украинский военнослужащий в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
В США раскрыли, чем обернется введение бесполетной зоны над Украиной
15 сентября, 05:59
 
Владимир Зеленский, Йенс Столтенберг, Дмитрий Медведев, НАТО
 
 
