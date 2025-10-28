Набиуллина рассказала о цикле снижения ключевой ставки

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. По прогнозу Банка России, цикл снижения ключевой ставки захватит весь следующий год, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"По нашему прогнозу, цикл снижения ключевой ставки захватит весь следующий год", - сказала она.