Набиуллина рассказала о цикле снижения ключевой ставки
Набиуллина рассказала о цикле снижения ключевой ставки - РИА Новости, 28.10.2025
Набиуллина рассказала о цикле снижения ключевой ставки
По прогнозу Банка России, цикл снижения ключевой ставки захватит весь следующий год, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 28.10.2025
экономика
эльвира набиуллина
ключевая ставка
россия
россия
экономика, эльвира набиуллина, ключевая ставка, россия
Экономика, Эльвира Набиуллина, Ключевая ставка, Россия
Набиуллина рассказала о цикле снижения ключевой ставки
Набиуллина: цикл снижения ключевой ставки захватит весь 2026 год