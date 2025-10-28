https://ria.ru/20251028/soyuz-2051215302.html
В Совфеде оценили перспективы союза Венгрии, Словакии и Чехии
У возможного союза Венгрии, Словакии и Чехии есть перспективы, эти страны умеют считать свои деньги и просто помогать Украине – зачем им это надо, считает глава РИА Новости, 28.10.2025
венгрия
украина
чехия
Сенатор Джабаров: у союза Венгрии, Словакии и Чехии есть перспективы
МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. У возможного союза Венгрии, Словакии и Чехии есть перспективы, эти страны умеют считать свои деньги и просто помогать Украине – зачем им это надо, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Владимир Джабаров.
Венгрия
хочет объединить усилия с Чехией
и Словакией
для формирования скептически относящегося к Украине
альянса в Евросоюзе, сообщает издание Politico со ссылкой на политического директора премьер-министра Венгрии Балажа Орбана.
"Я думаю, что есть там перспективы. Несмотря на то, что Чехия занимает в последние годы крайне негативную позицию в отношении нашей страны, тем не менее, чехи народ очень рачительный. Надо отдать должное, потому что они в своё время много чего создали и в плане машиностроения, оборонных заводов, промышленности. И тратить деньги на Украину, мне кажется, им это претит. Они очень рачительные, очень умеют считать деньги реально", - сказал политик в ходе брифинга на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня".
И, конечно, у этих стран вызывает вопрос, для чего нужно просто помогать Украине в ведении войны с Россией
"Никто не угрожает ни Чехии, ни Венгрии, ни Словакии. Да и Польше никто не угрожает - они разыгрывают эту карту для того, чтобы поддержать Украину воевать", - сказал законодатель.
Сенатор полагает, что у союза трех стран есть перспективы, время покажет.
"Особенно, когда начнутся санкционные ограничения... Скорее всего, они сами к этому придут. Венгры постоянно говорят, что без России они не могут обойтись. Но Венгрия на самом деле страна, которая не имеет выхода к морю, у неё все поставки шли через наши газо-, нефтепроводы. А их пытаются сейчас от всего этого отсечь", - указал политик.