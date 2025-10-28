МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. У возможного союза Венгрии, Словакии и Чехии есть перспективы, эти страны умеют считать свои деньги и просто помогать Украине – зачем им это надо, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Владимир Джабаров.

Венгрия хочет объединить усилия с Чехией Словакией для формирования скептически относящегося к Украине альянса в Евросоюзе, сообщает издание Politico со ссылкой на политического директора премьер-министра Венгрии Балажа Орбана.

"Я думаю, что есть там перспективы. Несмотря на то, что Чехия занимает в последние годы крайне негативную позицию в отношении нашей страны, тем не менее, чехи народ очень рачительный. Надо отдать должное, потому что они в своё время много чего создали и в плане машиностроения, оборонных заводов, промышленности. И тратить деньги на Украину, мне кажется, им это претит. Они очень рачительные, очень умеют считать деньги реально", - сказал политик в ходе брифинга на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня".

И, конечно, у этих стран вызывает вопрос, для чего нужно просто помогать Украине в ведении войны с Россией

« "Никто не угрожает ни Чехии, ни Венгрии, ни Словакии. Да и Польше никто не угрожает - они разыгрывают эту карту для того, чтобы поддержать Украину воевать", - сказал законодатель.

Сенатор полагает, что у союза трех стран есть перспективы, время покажет.