Целью атак БПЛА является посеять панику в России, заявил Шойгу - РИА Новости, 28.10.2025
14:45 28.10.2025
Целью атак БПЛА является посеять панику в России, заявил Шойгу
2025
безопасность, россия, нижний новгород, сергей шойгу
Безопасность, Россия, Нижний Новгород, Сергей Шойгу
Целью атак БПЛА является посеять панику в России, заявил Шойгу

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 окт - РИА Новости. Цели атак беспилотников по российским критическим объектам заключаются в попытках противника посеять панику в РФ, сообщил во вторник секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
Шойгу провел в Нижнем Новгороде выездное совещание по вопросу защиты критически важных объектов в Приволжском федеральном округе.
"Цели понятны - создать дефицит, посеять панику, сорвать посевную кампанию, отопительный сезон и многие другие вещи", - сказал Шойгу журналистам.
Он отметил, что Россия - огромная страна с гигантским потенциалом, обладающая основательными резервами.
Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса Тор М2У - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Силы ПВО уничтожили БПЛА, летевший к Москве
Вчера, 05:57
 
БезопасностьРоссияНижний НовгородСергей Шойгу
 
 
Заголовок открываемого материала