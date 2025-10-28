Рейтинг@Mail.ru
Шойгу назвал Россию образцом национальной политики - РИА Новости, 28.10.2025
00:13 28.10.2025 (обновлено: 04:30 28.10.2025)
Шойгу назвал Россию образцом национальной политики
Шойгу назвал Россию образцом национальной политики
в мире, россия, великобритания, сергей шойгу
В мире, Россия, Великобритания, Сергей Шойгу
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Россия является образцом национальной политики, это не американский "плавильный котел", заявил секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу в статье на сайте aif.ru.
"В современном мире Россия является образцом национальной политики, а наша модель межнациональных отношений является примером для других государств. Это не американский "плавильный котел", который уничтожает уникальность народов, это и не империя, несущая "цивилизацию", какой, например, мнила себя Великобритания, где уважение к народам всегда оставалось чисто декларативным", - заявил Шойгу.
Вид на здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
В Госдуме предложили создать клубы межнациональной дружбы
17 мая, 22:56
 
