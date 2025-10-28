https://ria.ru/20251028/shojgu-2051061892.html
Шойгу назвал Россию образцом национальной политики
Шойгу назвал Россию образцом национальной политики
Россия является образцом национальной политики, это не американский "плавильный котел", заявил секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу в статье на сайте... РИА Новости, 28.10.2025
Шойгу назвал Россию образцом национальной политики
Шойгу: модель межнациональных отношений РФ является примером для других стран