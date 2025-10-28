В Южной Корее потребовали возобновить прямые авиарейсы с Россией

СЕУЛ, 28 окт - РИА Новости. Около 100 общественных организаций из Южной Кореи и других стран обратились с петицией к администрации президента Республики Корея с требованием возобновить прямые авиарейсы между Сеулом и Москвой, включить возобновление авиасообщения в государственную политику и возместить ущерб от отсутствия прямого авиасообщения гражданам, передает корреспондент РИА Новости.

Во вторник в одном из зданий Национального собрания в Сеуле прошла пресс-конференция, где участники представили официальное обращение в администрацию президента, министерство земель, инфраструктуры и транспорта и министерство иностранных дел, содержащее соответствующие требования.

Авторы петиции подчеркнули, что прекращение прямых рейсов "нарушает право на свободу передвижения около 150 тысяч корейцев и соотечественников за рубежом", и призывали "перейти от символических санкций к прагматичной дипломатии".

"Правительство должно незамедлительно принять решение о поэтапном или полном возобновлении прямых авиарейсов между Россией Южной Кореей и обнародовать график их восстановления", - заявили представители организаций на пресс-конференции в парламенте Республики Корея.

Они подчеркнули, что правительство должно пересмотреть реальный диапазон действия международных санкций и в первую очередь восстановить рейсы, выполняемые в гражданских, гуманитарных и культурных целях. Также, по их словам, необходимо официально закрепить возобновление авиасообщения, связанное с арктическим маршрутом и северной экономической стратегией, в качестве государственной политики.

"В-четвёртых, правительство должно провести расследование ущерба, понесённого корейцами за рубежом, гражданами Республики Корея, а также бизнес-, образовательными и культурными организациями, и разработать меры поддержки", - потребовали активисты.

Как сообщили организаторы пресс-конференции, среди подписантов петиции - председатель национально-культурной автономии корейцев Приморского края Николай Ким, глава Общекорейской ассоциации в Республике Корея Чон Ён Сун и председатель "Северо-восточноазиатской лиги мира" Ким Хён Дон. В числе участвующих организаций - Фонд за свободу прессы, Исследовательский институт зарубежных корейцев, Ассоциация репатриантов с Сахалина , центр "Мир" в Ансане и телеканал Unification TV.

Организаторы заявили, что в дальнейшем намерены сформировать координационный совет и начать общенациональную кампанию по сбору подписей.