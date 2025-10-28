Рейтинг@Mail.ru
В Южной Корее потребовали возобновить прямые авиарейсы с Россией - РИА Новости, 28.10.2025
10:36 28.10.2025
В Южной Корее потребовали возобновить прямые авиарейсы с Россией
В Южной Корее потребовали возобновить прямые авиарейсы с Россией
Около 100 общественных организаций из Южной Кореи и других стран обратились с петицией к администрации президента Республики Корея с требованием возобновить... РИА Новости, 28.10.2025
в мире
сеул
россия
южная корея
https://ria.ru/20251027/zinovev-2050833148.html
https://ria.ru/20250919/koreja-2042894748.html
https://ria.ru/20251020/koreja-2049270162.html
сеул
россия
южная корея
Флаги России и Южной Кореи
Флаги России и Южной Кореи. Архивное фото
СЕУЛ, 28 окт - РИА Новости. Около 100 общественных организаций из Южной Кореи и других стран обратились с петицией к администрации президента Республики Корея с требованием возобновить прямые авиарейсы между Сеулом и Москвой, включить возобновление авиасообщения в государственную политику и возместить ущерб от отсутствия прямого авиасообщения гражданам, передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник в одном из зданий Национального собрания в Сеуле прошла пресс-конференция, где участники представили официальное обращение в администрацию президента, министерство земель, инфраструктуры и транспорта и министерство иностранных дел, содержащее соответствующие требования.
Посол России в Сеуле Георгий Зиновьев - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Георгий Зиновьев: отношения России с Южной Кореей в "режиме ожидания"
27 октября, 09:55
Авторы петиции подчеркнули, что прекращение прямых рейсов "нарушает право на свободу передвижения около 150 тысяч корейцев и соотечественников за рубежом", и призывали "перейти от символических санкций к прагматичной дипломатии".
"Правительство должно незамедлительно принять решение о поэтапном или полном возобновлении прямых авиарейсов между Россией и Южной Кореей и обнародовать график их восстановления", - заявили представители организаций на пресс-конференции в парламенте Республики Корея.
Они подчеркнули, что правительство должно пересмотреть реальный диапазон действия международных санкций и в первую очередь восстановить рейсы, выполняемые в гражданских, гуманитарных и культурных целях. Также, по их словам, необходимо официально закрепить возобновление авиасообщения, связанное с арктическим маршрутом и северной экономической стратегией, в качестве государственной политики.
"В-четвёртых, правительство должно провести расследование ущерба, понесённого корейцами за рубежом, гражданами Республики Корея, а также бизнес-, образовательными и культурными организациями, и разработать меры поддержки", - потребовали активисты.
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Южная Корея не планирует новых санкций против России, заявил глава МИД
19 сентября, 09:15
Как сообщили организаторы пресс-конференции, среди подписантов петиции - председатель национально-культурной автономии корейцев Приморского края Николай Ким, глава Общекорейской ассоциации в Республике Корея Чон Ён Сун и председатель "Северо-восточноазиатской лиги мира" Ким Хён Дон. В числе участвующих организаций - Фонд за свободу прессы, Исследовательский институт зарубежных корейцев, Ассоциация репатриантов с Сахалина, центр "Мир" в Ансане и телеканал Unification TV.
Организаторы заявили, что в дальнейшем намерены сформировать координационный совет и начать общенациональную кампанию по сбору подписей.
"Прекращение прямого авиасообщения стало символом санкций, от которых остались лишь формальности... правительство должно восстановить право на передвижение граждан и соотечественников", - заявил глава Исследовательского института зарубежных корейцев Им Чхэ Ван.
Склад древесины - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Южная Корея увеличила импорт топливной древесины из России
20 октября, 04:09
 
