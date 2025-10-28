Рейтинг@Mail.ru
Беларусь и РФ противостоят недружественным шагам Запада на площадке МПС - РИА Новости, 28.10.2025
Парламентское собрание СГ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
18:39 28.10.2025
https://ria.ru/20251028/rachkov-2051296919.html
Беларусь и РФ противостоят недружественным шагам Запада на площадке МПС
Беларусь и РФ противостоят недружественным шагам Запада на площадке МПС - РИА Новости, 28.10.2025
Беларусь и РФ противостоят недружественным шагам Запада на площадке МПС
Председатель комиссии Парламентского Собрания по международным делам, миграционной политике и связям с соотечественниками Сергей Рачков заявил, что... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T18:39:00+03:00
2025-10-28T18:39:00+03:00
парламентское собрание союза беларуси и россии
в мире
россия
минск
белоруссия
межпарламентский союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603946187_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_bf30b193563022f5ca9c0ec69651e90a.jpg
https://ria.ru/20251016/mironchik-2048701132.html
https://ria.ru/20251027/makarov-2051049000.html
россия
минск
белоруссия
в мире, россия, минск, белоруссия, межпарламентский союз
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , В мире, Россия, Минск, Белоруссия, Межпарламентский союз
Беларусь и РФ противостоят недружественным шагам Запада на площадке МПС

Рачков: противодействие Запада идеям Беларуси и России не ослабевает в МПС

© РИА Новости / POOL / Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии на капоте автомобиля
Флаги России и Белоруссии на капоте автомобиля - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / POOL / Валерий Шарифулин
Перейти в медиабанк
Флаги России и Белоруссии на капоте автомобиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Председатель комиссии Парламентского Собрания по международным делам, миграционной политике и связям с соотечественниками Сергей Рачков заявил, что противодействие стран Запада предложениям Беларуси и России в Межпарламентском союзе (МПС) не ослабевает и даже носит агрессивный характер, но у Москвы и Минска достаточно сил, чтобы этому противостоять, сообщает Sputnik.
Он уточнил, что тема, связанная с МПС, обсуждалась сегодня на заседании возглавляемой им комиссии, которое прошло в Минске.
Заместитель председателя Комиссии Парламентского Собрания по науке и образованию Михаил Мирончик - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Более 70% жителей Белоруссии говорят на русском в быту
16 октября, 18:49
"Мы рассмотрели также тему, связанную с итогами 151-й Ассамблеи Межпарламентского союза в контексте Союзного государства. Эта Ассамблея проходила с 18 по 23 октября в Женеве. Белорусская и российская делегации принимали самое активное участие, выступали в общих дебатах, на заседаниях национальных комитетов", – сказал Рачков.
В частности, он отметил, что Россия внесла предложение о разработке резолюции, связанной с разоружением, в том числе ядерным, что является актуальной проблемой.
Также союзные парламентарии высказались по поводу незаконных и несправедливых санкций, введенных в отношении Беларуси и России.
Рачков подчеркнул, что Минск и Москва на площадке МПС совместно продвигают идеи Союзного государства, однако при этом союзным парламентариям приходится сталкиваться с недружественными шагами западных стран.
"Такое противодействие (Запада – прим. ред.) не ослабевает, оно носит даже такой агрессивный сейчас характер. Используются абсолютно все средства, которые находятся вне рамок регламента и традиций Межпарламентского союза", – сказал Рачков.
Обратив внимание на то, что МПС всегда был площадкой для диалога, он заявил, что "западники, как всегда, пытаются методами игры в наперсток где-то обойти, где-то обыграть".
При этом Рачков заверил, что у парламентариев Союзного государства достаточно сил, возможностей и квалификации, чтобы противостоять такому давлению.
Кроме того, подчеркнул он, у Минска и Москвы в МПС достаточно поддержки со стороны дружественных стран.
Государственные флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Эксперт оценил динамику развития Союзного государства Белоруссии и России
27 октября, 21:07
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииВ миреРоссияМинскБелоруссияМежпарламентский союз
 
 
