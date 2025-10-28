Беларусь и РФ противостоят недружественным шагам Запада на площадке МПС

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Председатель комиссии Парламентского Собрания по международным делам, миграционной политике и связям с соотечественниками Сергей Рачков заявил, что противодействие стран Запада предложениям Беларуси и России в Межпарламентском союзе (МПС) не ослабевает и даже носит агрессивный характер, но у Москвы и Минска достаточно сил, чтобы этому противостоять, сообщает Председатель комиссии Парламентского Собрания по международным делам, миграционной политике и связям с соотечественниками Сергей Рачков заявил, что противодействие стран Запада предложениям Беларуси и России в Межпарламентском союзе (МПС) не ослабевает и даже носит агрессивный характер, но у Москвы и Минска достаточно сил, чтобы этому противостоять, сообщает Sputnik

Он уточнил, что тема, связанная с МПС, обсуждалась сегодня на заседании возглавляемой им комиссии, которое прошло в Минске.

"Мы рассмотрели также тему, связанную с итогами 151-й Ассамблеи Межпарламентского союза в контексте Союзного государства. Эта Ассамблея проходила с 18 по 23 октября в Женеве. Белорусская и российская делегации принимали самое активное участие, выступали в общих дебатах, на заседаниях национальных комитетов", – сказал Рачков.

В частности, он отметил, что Россия внесла предложение о разработке резолюции, связанной с разоружением, в том числе ядерным, что является актуальной проблемой.

Также союзные парламентарии высказались по поводу незаконных и несправедливых санкций, введенных в отношении Беларуси и России.

Рачков подчеркнул, что Минск и Москва на площадке МПС совместно продвигают идеи Союзного государства, однако при этом союзным парламентариям приходится сталкиваться с недружественными шагами западных стран.

"Такое противодействие (Запада – прим. ред.) не ослабевает, оно носит даже такой агрессивный сейчас характер. Используются абсолютно все средства, которые находятся вне рамок регламента и традиций Межпарламентского союза", – сказал Рачков.

Обратив внимание на то, что МПС всегда был площадкой для диалога, он заявил, что "западники, как всегда, пытаются методами игры в наперсток где-то обойти, где-то обыграть".

При этом Рачков заверил, что у парламентариев Союзного государства достаточно сил, возможностей и квалификации, чтобы противостоять такому давлению.