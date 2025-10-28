Рейтинг@Mail.ru
"Гонял, пока сын был в реанимации". Чем опасно новое увлечение подростков
08:00 28.10.2025 (обновлено: 17:32 28.10.2025)
"Гонял, пока сын был в реанимации". Чем опасно новое увлечение подростков
"Гонял, пока сын был в реанимации". Чем опасно новое увлечение подростков - РИА Новости, 28.10.2025
"Гонял, пока сын был в реанимации". Чем опасно новое увлечение подростков
Под Екатеринбургом школьник погиб в ДТП на питбайке — попал под грузовик. В Домодедово подростки на мини-мотоцикле пытались скрыться от ДПС — оба разбились... РИА Новости, 28.10.2025
происшествия
екатеринбург
хотьково
алтайский край
артем метелев (депутат)
иван сухарев
госдума рф
домодедово (аэропорт)
екатеринбург
хотьково
алтайский край
происшествия, екатеринбург, хотьково, алтайский край, артем метелев (депутат), иван сухарев, госдума рф, домодедово (аэропорт), дтп, гибдд мвд рф
Происшествия, Екатеринбург, Хотьково, Алтайский край, Артем Метелев (депутат), Иван Сухарев, Госдума РФ, Домодедово (аэропорт), ДТП, ГИБДД МВД РФ

"Гонял, пока сын был в реанимации". Чем опасно новое увлечение подростков

© Getty Images / NurPhotoПоврежденный питбайк в ковше трактора
Поврежденный питбайк в ковше трактора - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© Getty Images / NurPhoto
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости, Анастасия Гнединская. Под Екатеринбургом школьник погиб в ДТП на питбайке — попал под грузовик. В Домодедово подростки на мини-мотоцикле пытались скрыться от ДПС — оба разбились. Только за лето опасное увлечение унесло десятки жизней. Купить кроссовый мотоцикл так же просто, как велосипед: права и учет в ГАИ не нужны. При этом некоторые модели разгоняются до 100 километров в час. РИА Новости разбиралось, зачем родители дарят детям смертельные игрушки и как можно убрать их с дорог общего пользования.

"Даже не пытался затормозить"

Десятого июня жительница Хотьково Любовь Потемкина с девятилетним сыном Артемом собралась на прогулку. Шли по двору рядом с домом. Звук приближающегося питбайка они слышали, но подумали, что тот свернет на главную дорогу или объедет. В последний момент обернулись — мотоцикл несся прямо на них.
"Я успела схватить Артема за руку, но его все равно задело. Сын упал, водитель проехал ему по ноге", — момент аварии Любовь вспоминает покадрово, как на кинопленке.
За рулем питбайка был 15-летний местный житель — вез сестру. По слухам, торопились в гаражи, где собираются подростки.
© Фото предоставлено мамой Артема Артем в больнице
Артем в больнице - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© Фото предоставлено мамой Артема
Артем в больнице
"Пока мы ждали скорую, на крики выбежали жильцы соседних домов. Спрашивали у гонщика, почему тот не затормозил. Но он отвечал, что даже не пытался это сделать", — рассказывает Любовь.
С места ДТП скорая забрала Артема в сознании. Но уже в машине он перестал отвечать на вопросы, глаза закатились. На ходу его пришлось ввести в искусственную кому и подключить к аппарату ИВЛ.
В больнице школьник провел десять дней: у него переломы свода черепа, носа, глазной орбиты.
"Врачи говорили, что нам сильно повезло: кости не повредили мозг. И отек не увеличился. Иначе бы сын остался инвалидом", — Любовь делает паузу, сглатывает слезы. — А ведь Артема просто задело рулем питбайка".
© Фото предоставлено мамой Артема Артем
Артем - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© Фото предоставлено мамой Артема
Артем
С момента аварии прошло почти пять месяцев, но мальчик до конца не восстановился. Он на домашнем обучении, по несколько раз в день вынужден пить таблетки — травма вызвала перебои в работе сердца, также врачи опасаются дебюта эпилепсии. "А виновник ДТП, пока мы лежали в реанимации, снова гонял по улицам. Его видел друг нашей семьи", — говорит Потемкина.
Доследственная проверка показала: авария произошла по вине мотоциклиста. Но в возбуждении уголовного дела все равно отказали — водитель не достиг возраста уголовной ответственности. По делам о ДТП без летальных исходов это 16 лет.

"По сути, тот же мотоцикл"

Компактные и легкие питбайки были созданы для перемещения по пит-зонам гоночных трасс. Но любители мотоспорта довольно быстро приспособили их для трюков и езды по пересеченной местности. Фактически это спортивный инвентарь. Кататься на них можно только по трекам и на специальных площадках. Однако в последнее время мини-мотоциклы все чаще появляются на дорогах общего пользования. За рулем почти всегда подростки.
Место происшествия, где пятнадцатилетний подросток без прав на питбайке столкнулся с патрульным автомобилем и съехал в кювет в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
На Урале подросток на питбайке, пытаясь скрыться от ДПС, свалился в кювет
14 июля, 11:52
Эксперты говорят: все дело в доступности и прорехах в законодательстве. Питбайк считается спортивным оборудованием — права и постановка на учет в ГАИ не нужны. Приобрести так же просто, как самокат. И родители радуют детей — покупают на день рождения, за хорошую учебу.
"Хотя, по сути, это тот же мотоцикл. И скорости некоторые модели развивают аналогичные", — объясняет РИА Новости байкер и правозащитник Арсений Райский. По его словам, одинаковые по техническим характеристикам машины могут продаваться и как транспортное средство, и как спортинвентарь. Все зависит от того, как реализатор оформил документы.
Рекламное объявление о продаже детского питбайка
Рекламное объявление о продаже детского питбайка - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Рекламное объявление о продаже детского питбайка
"Понятно, что заморачиваться с ПТС никто не хочет. Чем дальше от столицы, тем выше процент "серых" байков", — отмечает эксперт.
За последний год продажи мини-мотоциклов выросли в три раза. Увеличилось и количество аварий. По данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД, в первом полугодии 2025-го было зафиксировано 288 ДТП с участием несовершеннолетних на питбайках. Десять подростков погибли, 235 получили ранения. И это информация только на середину лета.
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМужчина на питбайке
Мужчина на питбайке - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Мужчина на питбайке
Эксперты единодушны: подростков подводит незнание правил и неумение применить их на дороге. Но не только. Многим кажется, что управлять питбайком несложно. Этот миф, говорит Райский, играет злую шутку.
"Да, он легкий, пока ситуация штатная. Пилот привыкает к тому, что контролировать машину можно с помощью физической силы. Но с мотоциклом такое не пройдет. Его нужно удерживать за счет органов управления, центробежной силы и чувства веса".

"Два месяца в коме, руки не двигаются"

Но даже доскональное знание ребенком ПДД не убережет от трагедии. Никита Тыщенко из села Хабары Алтайского края жил мототехникой. В гараже с друзьями до ночи перебирал моторы, мастерил модели из старых запчастей. На дороге подсказывал взрослым, где лучше повернуть, где сбавить скорость. И мать купила питбайк.
© Фото предоставлено мамой Никиты Еленой КоваленкоНикита Тыщенко до аварии
Никита Тыщенко до аварии - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© Фото предоставлено мамой Никиты Еленой Коваленко
Никита Тыщенко до аварии
"Знаете, я даже рада была, что сын нашел увлечение. Он бросил баловаться вейпами, пошел качаться в спортзал", — рассказывает Елена Коваленко. Она уверяет: кататься подростки уходили далеко от поселка — по полям или лесным просекам. Но в тот день произошла трагическая случайность.
"У Никиты закончился бензин. Ребята залили ему капельку, и он решил доехать до заправки, чтобы подготовить мопед к вечеру", — объясняет мать.
По трассе проехал всего несколько десятков метров. Шел по прямой, по главной дороге. В соседней полосе мчалась "Нива". Внезапно водитель легковушки решил съехать влево. В приговоре сказано: он обязан был уступить дорогу Никите. Но, не снижая скорости и не включив поворотники, направил машину наперерез питбайку.
На месте происшествия, где водитель автомобиля Ford насмерть сбил 14-летнего подростка на питбайке на трассе в Одинцовском городском округе - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
В Подмосковье водитель насмерть сбил подростка на питбайке
13 сентября, 19:41
Водителя "Нивы" признали виновным в нарушении ПДД. Наказание — два года ограничения свободы. Никита же второй год в инвалидном кресле. Два месяца был в коме, потом еще столько же в отделении интенсивной терапии. Одна рука почти неподвижна, другая — в аппарате. Только после десяти месяцев реабилитации сняли гастростому, и подросток смог есть самостоятельно. Тогда же он произнес первые слова.
Елена сразу предупредила: на интервью она соглашается, чтобы донести простую мысль — одними запретами ситуацию не исправить.
© Фото предоставлено мамой Никиты Еленой КоваленкоУже год Никита проходит реабилитацию после аварии
Уже год Никита проходит реабилитацию после аварии - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© Фото предоставлено мамой Никиты Еленой Коваленко
Уже год Никита проходит реабилитацию после аварии
"Все ребята в подростковом возрасте интересуются техникой, всем нужно куда-то деть адреналин. Но выплеснуть его негде. Например, ближайшая к нашему селу секция по мотокроссу находится в Барнауле — от нас это 360 километров. А питбайки есть у каждого парня. Забери у них мопеды — переключатся на алкоголь".
К слову, страсть к мототехнике школьник не утратил. "Недавно мы с ним в первый раз вышли за ворота реабилитационного центра. Никита увидел припаркованный на обочине мотоцикл и сказал: "Дядя, газани", — заканчивает мать мальчика.

"Безопаснее велосипеда"

В последние недели на всех уровнях власти предлагают различные инициативы, как убрать питбайки с дорог. Одна из таких — продавать кроссовые мотоциклы только тем, у кого есть права или свидетельство об окончании мотокурсов. Сейчас за "конем" не нужно даже ехать в магазин — купить можно на маркетплейсах. Сотни предложений и на "Авито". В описании продавцы часто добавляют: "идеален для подростка".
Объявление о продаже питбайка на сайте Avito
Объявление о продаже питбайка на сайте Avito - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Объявление о продаже питбайка на сайте Avito
Павел продает питбайк BSE. Модель может разгоняться до 60 км/час. Звоним под видом покупателя, сообщаем, что хотим сделать подарок 13-летнему сыну.
— Подойдет идеально. Я его для десятилетней дочери купил, но ей не зашло, — разоткровенничался продавец.
— А на нем только по полям можно кататься?
— Ну, вообще-то, на дороги общего пользования выезжать запрещено. Но дочка по обочине даже в школу ездила. На такие маленькие внимания не обращают. У сына — ему 17 — более мощный, вот за такими охотятся гаишники. Не так давно его поймали, пришлось пять тысяч отдать.
Водитель питбайка в Нижнем Тагиле сбил девочку на пешеходном переходе. Кадр видео камеры наружного наблюдения - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
В Нижнем Тагиле подросток на питбайке сбил девочку
3 сентября, 12:46
Продавец уверяет: питбайк безопаснее велосипеда. "Я сам занимался мотокроссом и детям с раннего возраста покупаю".

Лишать родителей прав, не продавать бензин

Депутаты предлагают и другие способы обезопасить подростков — например, запретить продавать им бензин и дизельное топливо. Еще один вариант, озвученный председателем комитета Госдумы по молодежной политике Артемом Метелевым, — приравнять легкие мотоциклы к транспортным средствам. И ограничить их выезд на дороги общего пользования.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
В ГД предложили ужесточить меры за нарушение ПДД при управлении питбайком
13 сентября, 04:09
Депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев считает, что родителей, передавших подростку управление трюковым мотоциклом, нужно лишать водительских прав. А также призывает ужесточить наказание за нарушение ПДД при таких авариях.,
Сейчас, объяснила РИА Новости адвокат Элла Лобзина, в случае ДТП с пострадавшими привлечь водителя мини-мотоцикла к уголовной ответственности можно, лишь если ему исполнилось 16. В случае смерти потерпевшего — 14.
"Но и под Административный кодекс юные водители подпадают только с 16 лет. Получается, что во многих случаях подростки фактически остаются безнаказанными", — отмечает юрист.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Москве
Автомобиль скорой помощи в Москве - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи в Москве
Единственный вариант — требовать от родителей возмещения морального ущерба в рамках гражданского производства.
"Есть административная статья за передачу управления транспортным средством несовершеннолетнему без прав — по ней штраф 30 тысяч рублей. Но в этом случае сотрудникам ОМВД придется доказывать, что питбайк имеет характеристики не специнвентаря, а приравнен к мопеду", — уточняет Лобзина.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
В Петербурге ребенок врезался в стену на питбайке, перепутав педали
9 августа, 11:07
Адвокат считает необходимым снизить возраст уголовной и административной ответственности по данному типу дел.
Но почти все опрошенные РИА Новости эксперты говорят: вместе с ужесточением правил нужно открывать картинги, треки и тренировочные базы. Тогда у подростков исчезнет мотивация кататься тайно и с риском для жизни.
 
ПроисшествияЕкатеринбургХотьковоАлтайский крайАртем Метелев (депутат)Иван СухаревГосдума РФДомодедово (аэропорт)ДТПГИБДД МВД РФ
 
 
