"Гонял, пока сын был в реанимации". Чем опасно новое увлечение подростков

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости, Анастасия Гнединская. Под Екатеринбургом школьник погиб в ДТП на питбайке — попал под грузовик. В Домодедово подростки на мини-мотоцикле пытались скрыться от ДПС — оба разбились. Только за лето опасное увлечение унесло десятки жизней. Купить кроссовый мотоцикл так же просто, как велосипед: права и учет в ГАИ не нужны. При этом некоторые модели разгоняются до 100 километров в час. РИА Новости разбиралось, зачем родители дарят детям смертельные игрушки и как можно убрать их с дорог общего пользования.

"Даже не пытался затормозить"

Десятого июня жительница Хотьково Любовь Потемкина с девятилетним сыном Артемом собралась на прогулку. Шли по двору рядом с домом. Звук приближающегося питбайка они слышали, но подумали, что тот свернет на главную дорогу или объедет. В последний момент обернулись — мотоцикл несся прямо на них.

"Я успела схватить Артема за руку, но его все равно задело. Сын упал, водитель проехал ему по ноге", — момент аварии Любовь вспоминает покадрово, как на кинопленке.

За рулем питбайка был 15-летний местный житель — вез сестру. По слухам, торопились в гаражи, где собираются подростки.

"Пока мы ждали скорую, на крики выбежали жильцы соседних домов. Спрашивали у гонщика, почему тот не затормозил. Но он отвечал, что даже не пытался это сделать", — рассказывает Любовь.

С места ДТП скорая забрала Артема в сознании. Но уже в машине он перестал отвечать на вопросы, глаза закатились. На ходу его пришлось ввести в искусственную кому и подключить к аппарату ИВЛ.

В больнице школьник провел десять дней: у него переломы свода черепа, носа, глазной орбиты.

"Врачи говорили, что нам сильно повезло: кости не повредили мозг. И отек не увеличился. Иначе бы сын остался инвалидом", — Любовь делает паузу, сглатывает слезы. — А ведь Артема просто задело рулем питбайка".

С момента аварии прошло почти пять месяцев, но мальчик до конца не восстановился. Он на домашнем обучении, по несколько раз в день вынужден пить таблетки — травма вызвала перебои в работе сердца, также врачи опасаются дебюта эпилепсии. "А виновник ДТП, пока мы лежали в реанимации, снова гонял по улицам. Его видел друг нашей семьи", — говорит Потемкина.

Доследственная проверка показала: авария произошла по вине мотоциклиста. Но в возбуждении уголовного дела все равно отказали — водитель не достиг возраста уголовной ответственности. По делам о ДТП без летальных исходов это 16 лет.

"По сути, тот же мотоцикл"

Компактные и легкие питбайки были созданы для перемещения по пит-зонам гоночных трасс. Но любители мотоспорта довольно быстро приспособили их для трюков и езды по пересеченной местности. Фактически это спортивный инвентарь. Кататься на них можно только по трекам и на специальных площадках. Однако в последнее время мини-мотоциклы все чаще появляются на дорогах общего пользования. За рулем почти всегда подростки.

Эксперты говорят: все дело в доступности и прорехах в законодательстве. Питбайк считается спортивным оборудованием — права и постановка на учет в ГАИ не нужны. Приобрести так же просто, как самокат. И родители радуют детей — покупают на день рождения, за хорошую учебу.

"Хотя, по сути, это тот же мотоцикл. И скорости некоторые модели развивают аналогичные", — объясняет РИА Новости байкер и правозащитник Арсений Райский. По его словам, одинаковые по техническим характеристикам машины могут продаваться и как транспортное средство, и как спортинвентарь. Все зависит от того, как реализатор оформил документы.

"Понятно, что заморачиваться с ПТС никто не хочет. Чем дальше от столицы, тем выше процент "серых" байков", — отмечает эксперт.

За последний год продажи мини-мотоциклов выросли в три раза. Увеличилось и количество аварий. По данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД, в первом полугодии 2025-го было зафиксировано 288 ДТП с участием несовершеннолетних на питбайках. Десять подростков погибли, 235 получили ранения. И это информация только на середину лета.

Эксперты единодушны: подростков подводит незнание правил и неумение применить их на дороге. Но не только. Многим кажется, что управлять питбайком несложно. Этот миф, говорит Райский, играет злую шутку.

"Да, он легкий, пока ситуация штатная. Пилот привыкает к тому, что контролировать машину можно с помощью физической силы. Но с мотоциклом такое не пройдет. Его нужно удерживать за счет органов управления, центробежной силы и чувства веса".

"Два месяца в коме, руки не двигаются"

Но даже доскональное знание ребенком ПДД не убережет от трагедии. Никита Тыщенко из села Хабары Алтайского края жил мототехникой. В гараже с друзьями до ночи перебирал моторы, мастерил модели из старых запчастей. На дороге подсказывал взрослым, где лучше повернуть, где сбавить скорость. И мать купила питбайк.

"Знаете, я даже рада была, что сын нашел увлечение. Он бросил баловаться вейпами, пошел качаться в спортзал", — рассказывает Елена Коваленко. Она уверяет: кататься подростки уходили далеко от поселка — по полям или лесным просекам. Но в тот день произошла трагическая случайность.

"У Никиты закончился бензин. Ребята залили ему капельку, и он решил доехать до заправки, чтобы подготовить мопед к вечеру", — объясняет мать.

По трассе проехал всего несколько десятков метров. Шел по прямой, по главной дороге. В соседней полосе мчалась "Нива". Внезапно водитель легковушки решил съехать влево. В приговоре сказано: он обязан был уступить дорогу Никите. Но, не снижая скорости и не включив поворотники, направил машину наперерез питбайку.

Водителя "Нивы" признали виновным в нарушении ПДД. Наказание — два года ограничения свободы. Никита же второй год в инвалидном кресле. Два месяца был в коме, потом еще столько же в отделении интенсивной терапии. Одна рука почти неподвижна, другая — в аппарате. Только после десяти месяцев реабилитации сняли гастростому, и подросток смог есть самостоятельно. Тогда же он произнес первые слова.

Елена сразу предупредила: на интервью она соглашается, чтобы донести простую мысль — одними запретами ситуацию не исправить.

"Все ребята в подростковом возрасте интересуются техникой, всем нужно куда-то деть адреналин. Но выплеснуть его негде. Например, ближайшая к нашему селу секция по мотокроссу находится в Барнауле — от нас это 360 километров. А питбайки есть у каждого парня. Забери у них мопеды — переключатся на алкоголь".

К слову, страсть к мототехнике школьник не утратил. "Недавно мы с ним в первый раз вышли за ворота реабилитационного центра. Никита увидел припаркованный на обочине мотоцикл и сказал: "Дядя, газани", — заканчивает мать мальчика.

"Безопаснее велосипеда"

В последние недели на всех уровнях власти предлагают различные инициативы, как убрать питбайки с дорог. Одна из таких — продавать кроссовые мотоциклы только тем, у кого есть права или свидетельство об окончании мотокурсов. Сейчас за "конем" не нужно даже ехать в магазин — купить можно на маркетплейсах. Сотни предложений и на "Авито". В описании продавцы часто добавляют: "идеален для подростка".

Павел продает питбайк BSE. Модель может разгоняться до 60 км/час. Звоним под видом покупателя, сообщаем, что хотим сделать подарок 13-летнему сыну.

— Подойдет идеально. Я его для десятилетней дочери купил, но ей не зашло, — разоткровенничался продавец.

— А на нем только по полям можно кататься?

— Ну, вообще-то, на дороги общего пользования выезжать запрещено. Но дочка по обочине даже в школу ездила. На такие маленькие внимания не обращают. У сына — ему 17 — более мощный, вот за такими охотятся гаишники. Не так давно его поймали, пришлось пять тысяч отдать.

Продавец уверяет: питбайк безопаснее велосипеда. "Я сам занимался мотокроссом и детям с раннего возраста покупаю".

Лишать родителей прав, не продавать бензин

Депутаты предлагают и другие способы обезопасить подростков — например, запретить продавать им бензин и дизельное топливо. Еще один вариант, озвученный председателем комитета Госдумы по молодежной политике Артемом Метелевым, — приравнять легкие мотоциклы к транспортным средствам. И ограничить их выезд на дороги общего пользования.

Депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев считает, что родителей, передавших подростку управление трюковым мотоциклом, нужно лишать водительских прав. А также призывает ужесточить наказание за нарушение ПДД при таких авариях.,

Сейчас, объяснила РИА Новости адвокат Элла Лобзина, в случае ДТП с пострадавшими привлечь водителя мини-мотоцикла к уголовной ответственности можно, лишь если ему исполнилось 16. В случае смерти потерпевшего — 14.

"Но и под Административный кодекс юные водители подпадают только с 16 лет. Получается, что во многих случаях подростки фактически остаются безнаказанными", — отмечает юрист.

Единственный вариант — требовать от родителей возмещения морального ущерба в рамках гражданского производства.

"Есть административная статья за передачу управления транспортным средством несовершеннолетнему без прав — по ней штраф 30 тысяч рублей. Но в этом случае сотрудникам ОМВД придется доказывать, что питбайк имеет характеристики не специнвентаря, а приравнен к мопеду", — уточняет Лобзина.

Адвокат считает необходимым снизить возраст уголовной и административной ответственности по данному типу дел.