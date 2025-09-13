https://ria.ru/20250913/shtraf-2041592193.html

В ГД предложили ужесточить меры за нарушение ПДД при управлении питбайком

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Иван Сухарев (ЛДПР) направил обращение в МВД России с инициативой ужесточить административную ответственность за нарушение ПДД при управлении питбайком, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Как рассказал РИА Новости Сухарев, в настоящее время острой проблемой является смертность на дорогах и большой вклад в эту смертность вносит бездумное приобретение родителями своим детям питбайков, квадроциклов и другой мототехники, не предназначенной для передвижения по дорогам общего пользования, по обочинам и тротуарам. "В целях сохранения жизни и здоровья наших детей считаю целесообразным ужесточить меры административной ответственности за повторное нарушение ч.1 ст.12.7 (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством, за исключением учебной езды - ред.), ст.12.6 (нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов - ред.) и ч.3 ст.12.7 (передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством, за исключением учебной езды, или лишенному такого права - ред.) КоАП РФ, предусмотрев наказание, например, по аналогии со ст. 12.8 КоАП РФ в отношении и нарушителя и владельца спортоборудования, либо ввести уголовную ответственность", - говорится в обращении на имя главы МВД России Владимира Колокольцева. Парламентарий пояснил, что необходимо предусмотреть, в том числе, возможность лишения водительского удостоверения лица, которое передало управление подобного рода средством передвижения. Кроме того, Сухарев считает, что продавцам такого вида техники следует при продаже информировать покупателя о последствиях нарушения правил управления питбайком со ссылками на статьи КоАП РФ, а также об обязательном приобретении защитной экипировки и ее использовании при управлении им. Депутат добавил, что необходимо предупреждать родителей об ответственности и том, что необходимо экипировать соответствующим образом водителя питбайка, квадроцикла и другой мототехники.

