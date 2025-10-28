Рейтинг@Mail.ru
Суд оштрафовал уличную певицу Логинову на 30 тысяч рублей - РИА Новости, 28.10.2025
16:08 28.10.2025
https://ria.ru/20251028/peterburg-2051229997.html
Суд оштрафовал уличную певицу Логинову на 30 тысяч рублей
Суд оштрафовал уличную певицу Логинову на 30 тысяч рублей - РИА Новости, 28.10.2025
Суд оштрафовал уличную певицу Логинову на 30 тысяч рублей
Ленинский районный суд в Санкт-Петербурге назначил уличной певице Диане Логиновой штраф в размере 30 тысяч рублей по административному делу о дискредитации... РИА Новости, 28.10.2025
происшествия, россия, санкт-петербург, диана логинова, монеточка, александр орлов
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Диана Логинова, Монеточка, Александр Орлов
Суд оштрафовал уличную певицу Логинову на 30 тысяч рублей

Уличную певицу Логинову оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

© Фото : соцсети певицыПевица Диана Логинова (Наоко)
Певица Диана Логинова (Наоко) - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© Фото : соцсети певицы
Певица Диана Логинова (Наоко). Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт - РИА Новости. Ленинский районный суд в Санкт-Петербурге назначил уличной певице Диане Логиновой штраф в размере 30 тысяч рублей по административному делу о дискредитации Вооруженных сил РФ, передает корреспондент РИА Новости.
Рэпер Noize MC* - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
Суд оштрафовал Noize MC* за дискредитацию российской армии
14 ноября 2024, 12:04
"Суд постановил признать Логинову Диану Германовну виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей", - сказала судья на заседании.
"Мы не очень понимаем, что именно, какая именно фраза вменяется в вину Логиновой Диане. Есть абстрактное упоминание на то, что это песня исполнителя под псевдонимом Монеточка* (признана иноагентом – ред.), однако полный текст песни не представлен для того, чтобы говорить о том, что те или иные высказывания дискредитируют Вооруженные силы или еще кого бы то ни было", - сказала адвокат на заседании суда.
Логинова и один из музыкантов ее группы Александр Орлов, отбыв административный арест за организацию несогласованного массового мероприятия, были вновь задержаны по той же статье КоАП РФ, сообщил во вторник РИА Новости источник в оперативных службах региона.
Объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщала, что вечером 11 октября Логинова организовала массовое одновременное пребывание граждан, являющееся публичным мероприятием, в количестве не менее 70 человек, с использованием звукоусиливающей аппаратуры, около метро "Площадь Восстания". Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга 16 октября назначил ей 13 суток ареста по ч. 1 ст. 20.2.2 (организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшая нарушение общественного порядка) КоАП РФ, двоим музыкантам ее группы - 13 и 12 суток.
Как сообщала РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева, протокол о дискредитации ВС РФ в отношении уличной певицы Логиновой был составлен после исполнения песни иноагента Ивана Алексеева* (Noize MC*) "Светлая полоса".
Писатель Борис Акунин - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Суд завел дело об уклонении Акунина* от исполнения обязанностей иноагента
Вчера, 10:09
* Физическое лицо, выполняющее в России функции иностранного агента.
 
ПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургДиана ЛогиноваМонеточкаАлександр Орлов
 
 
