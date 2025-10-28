В Петербурге ребенок обнаружил в квартире тела родителей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт — РИА Новости. Десятилетний ребенок, проснувшись утром, обнаружил в квартире в Приморском районе Санкт-Петербурга тела своих родителей, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах региона, СК России возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

"Двадцать седьмого октября в дежурную часть <...> отдела полиции <...> по Приморскому району поступило сообщение от ребенка десяти лет о том, что <...> в квартире (обнаружены. — Прим. ред.) трупы родителей. <...> Согласно объяснению несовершеннолетнего, <...> он проснулся, пошел на кухню, где обнаружил родителей без признаков жизни, позвонил в службу 112, — рассказал собеседник агентства.