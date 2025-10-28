Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге ребенок обнаружил в квартире тела родителей - РИА Новости, 28.10.2025
11:49 28.10.2025 (обновлено: 17:19 28.10.2025)
В Петербурге ребенок обнаружил в квартире тела родителей
В Петербурге ребенок обнаружил в квартире тела родителей - РИА Новости, 28.10.2025
В Петербурге ребенок обнаружил в квартире тела родителей
Десятилетний ребенок, проснувшись утром, обнаружил в квартире в Приморском районе Санкт-Петербурга тела своих родителей, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 28.10.2025
происшествия
санкт-петербург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
россия
происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге ребенок обнаружил в квартире тела родителей

В Петербурге десятилетний ребенок, проснувшись, нашел на кухне тела родителей

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт — РИА Новости. Десятилетний ребенок, проснувшись утром, обнаружил в квартире в Приморском районе Санкт-Петербурга тела своих родителей, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах региона, СК России возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
"Двадцать седьмого октября в дежурную часть <...> отдела полиции <...> по Приморскому району поступило сообщение от ребенка десяти лет о том, что <...> в квартире (обнаружены. — Прим. ред.) трупы родителей. <...> Согласно объяснению несовершеннолетнего, <...> он проснулся, пошел на кухню, где обнаружил родителей без признаков жизни, позвонил в службу 112, — рассказал собеседник агентства.
Работа СК России на месте обнаружения тел трех человек в квартире в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
В квартире в Петербурге нашли тела трех человек
27 июля, 09:40
По его словам, ребенок был передан его родной тете, которая планирует оформить опеку.
Как сообщила во вторник пресс-служба городского главка СК России, по факту обнаружения в квартире на улице Щербакова тел супругов без следов насильственной смерти возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 3 статьи 109 УК России). Ведомство отметило, что при этом в квартире обнаружено вещество, которое направлено на экспертизу.
В прокуратуре Петербурга сообщили, что соблюдение прав ребенка контролируется прокуратурой Приморского района, отдел опеки и попечительства занимается его жизненным устройством.
Тело младенца нашли в захламленной квартире в Петербурге - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
В Петербурге в захламленной квартире нашли тело младенца
1 марта, 11:11
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
