Орбан рассказал о новом чудо-оружии ЕС против России

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Захват Европой российских замороженных активов станет прелюдией к войне, написал премьер Венгрии Виктор Орбан в своих соцсетях.



"У Брюсселя появилось новое чудо-оружие: захват и использование российских валютных резервов в Европе. Это [вызовет] конфликт между Россией и Европой, он может даже стать прелюдией к войне", — говорится в публикации.