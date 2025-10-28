Набиуллина раскритиковала скидки на маркетплейсах

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина считает несправедливыми скидки, которые маркетплейсы дают при оплате карточками их банков.
"Потому что банки, которые продают свои финансовые услуги на платформе, не могут предоставить возможность платить карточками другого банка и указать другую цену, а платформы могут. Это не совсем справедливая конкуренция", — сказала она на заседании комитетов Госдумы по рассмотрению основных направлений денежно-кредитной политики на 2026-2028 годы.
По словам председателя ЦБ, скидки нельзя назвать скрытой формой эмиссии, но это скрытая форма конкурентной борьбы. Это сейчас один из самых острых вопросов, который обсуждают и банки, и платформы, добавила она.
В начале октября Совет Федерации рекомендовал правительству рассмотреть вопрос о внесении в закон о платформенной экономике поправок, которые обеспечат равный доступ к маркетплейсам всех партнеров и пользователей и закрепят принцип единой цены на товары, вне зависимости от способа оплаты.
Эту идею поддержал Сбербанк. Там отметили, что когда площадка предоставляет скидки только при оплате своими картами или кошельками, а программы лояльности других банков не отражаются в явном виде, то это приводит к искажению рынка. В Сбере считают, что нужна прозрачная и понятная продавцам система скидок без манипуляций ценой.
По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, соответствующий законопроект может поступить в нижнюю палату в осеннюю сессию.