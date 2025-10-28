В Госдуме предложили выплачивать россиянам тринадцатую пенсию

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил выплачивать россиянам тринадцатую пенсию к новогодним праздникам.
"В День бабушек и дедушек хочу напомнить об инициативе партии "Справедливая Россия" о выплате 13-й пенсии к новогодним праздникам. Мы предлагаем сделать так, чтобы у бабушек и дедушек появились дополнительные средства для покупки подарков детям, внукам и празднования Нового года", - сказал Миронов РИА Новости.
Он отметил, что принятие такого решения будет способствовать восстановлению социальной справедливости в отношении граждан преклонного возраста.
По словам политика, в России у бабушек и дедушек особый социальный статус: они помогают воспитывать внуков, нередко становятся большим подспорьем для родителей, которые проводят время на работе.
Несмотря на преклонный возраст, подчеркнул Миронов, они стараются делать так, чтобы их внуки были окружены заботой и ни в чём не нуждались, а также хранят семейные традиции и являются опорой семьи, их дом становится тем особенным местом, где всегда ждут, любят и принимают без остатка.
"Сегодня мы отмечаем День бабушек и дедушек. Этот праздник посвящен близким, мудрым и родным людям, которые дарят своим детям и внукам тепло, заботу и трудное время помогают добрыми советами. Дорогие бабушки и дедушки! Пусть жизнь дарит вам приятные заботы и поводы для гордости за своих близких. Желаю вам счастья, крепкого здоровья и хорошего настроения", - заключил лидер "Справедливой России".