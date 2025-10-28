Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили выплачивать россиянам тринадцатую пенсию - РИА Новости, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:54 28.10.2025 (обновлено: 02:04 28.10.2025)
https://ria.ru/20251028/mironov-2051068741.html
В Госдуме предложили выплачивать россиянам тринадцатую пенсию
В Госдуме предложили выплачивать россиянам тринадцатую пенсию - РИА Новости, 28.10.2025
В Госдуме предложили выплачивать россиянам тринадцатую пенсию
Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил выплачивать россиянам тринадцатую пенсию к новогодним праздникам. РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T01:54:00+03:00
2025-10-28T02:04:00+03:00
общество
россия
сергей миронов
справедливая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/08/2003834601_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d69b622514ce089169116e05d3740b69.jpg
https://ria.ru/20250827/mironov-2037872696.html
https://ria.ru/20251027/pensiya-2050799938.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/08/2003834601_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_653e6145f1ef38b736bab68a04f651f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, сергей миронов, справедливая россия
Общество, Россия, Сергей Миронов, Справедливая Россия
В Госдуме предложили выплачивать россиянам тринадцатую пенсию

Миронов предложил выплачивать тринадцатую пенсию к новогодним праздникам

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВыдача пенсий
Выдача пенсий - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Выдача пенсий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил выплачивать россиянам тринадцатую пенсию к новогодним праздникам.
"В День бабушек и дедушек хочу напомнить об инициативе партии "Справедливая Россия" о выплате 13-й пенсии к новогодним праздникам. Мы предлагаем сделать так, чтобы у бабушек и дедушек появились дополнительные средства для покупки подарков детям, внукам и празднования Нового года", - сказал Миронов РИА Новости.
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Миронов предложил отменить систему пенсионных баллов
27 августа, 14:07
Он отметил, что принятие такого решения будет способствовать восстановлению социальной справедливости в отношении граждан преклонного возраста.
По словам политика, в России у бабушек и дедушек особый социальный статус: они помогают воспитывать внуков, нередко становятся большим подспорьем для родителей, которые проводят время на работе.
Несмотря на преклонный возраст, подчеркнул Миронов, они стараются делать так, чтобы их внуки были окружены заботой и ни в чём не нуждались, а также хранят семейные традиции и являются опорой семьи, их дом становится тем особенным местом, где всегда ждут, любят и принимают без остатка.
"Сегодня мы отмечаем День бабушек и дедушек. Этот праздник посвящен близким, мудрым и родным людям, которые дарят своим детям и внукам тепло, заботу и трудное время помогают добрыми советами. Дорогие бабушки и дедушки! Пусть жизнь дарит вам приятные заботы и поводы для гордости за своих близких. Желаю вам счастья, крепкого здоровья и хорошего настроения", - заключил лидер "Справедливой России".
Выплата пенсии - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Эксперт рассказал о средней социальной пенсии в России
Вчера, 03:01
 
ОбществоРоссияСергей МироновСправедливая Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала