Минтранс рекомендовал установить в аэропортах и на вокзалах детские унитазы
Минтранс рекомендовал установить в аэропортах и на вокзалах детские унитазы - РИА Новости, 28.10.2025
Минтранс рекомендовал установить в аэропортах и на вокзалах детские унитазы
Минтранс РФ посоветовал аэропортам, железнодорожным и автовокзалам страны иметь пандусы с лифтами для удобства пассажиров с детскими колясками, а в туалетах... РИА Новости, 28.10.2025
общество
россия
андрей никитин (политик)
россия
Минтранс рекомендовал установить в аэропортах и на вокзалах детские унитазы
Минтранс РФ рекомендовал установить в аэропортах и вокзалах детские унитазы
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Минтранс РФ посоветовал аэропортам, железнодорожным и автовокзалам страны иметь пандусы с лифтами для удобства пассажиров с детскими колясками, а в туалетах соблюдать чистоту и ставить детские унитазы, следует из материалов министерства, которые изучило РИА Новости.
Министерство сообщило, что министр Андрей Никитин
утвердил пакет рекомендаций для внедрения принципа семейноцентричности в транспортную отрасль. В частности, они содержат рекомендации по стандарту транспортного обслуживания пассажиров с детьми. Они направлены на обеспечение комфортного и безопасного путешествия для семей с детьми на общественном транспорте, включая авиатранспорт и аэропорты, железнодорожный транспорт и железнодорожные вокзалы, автотранспорт и пункты пропуска через госграницу.
"Рекомендуется создание комфортной среды для семей с детьми на всех этапах путешествия: а) наличие пандусов и лифтов для доступа с колясками в аэропортах, на железнодорожных вокзалах, автовокзалах и в общественном транспорте… б) обеспечение чистоты и удобства в туалетах, включая наличие пеленальных столиков и детских унитазов", - говорится в рекомендациях Минтранса РФ
.
Как отметили в министерстве, методические рекомендации предлагается внедрить в государственных и частных транспортных компаниях, а также в аэропортах, железнодорожных и автовокзалах, обеспечивающих услугами пассажиров с детьми.
Предоставление специального обслуживания для семей с детьми рекомендуется предусмотреть в правилах и инструкциях транспортных компаний.