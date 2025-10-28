Рейтинг@Mail.ru
Минтранс рекомендовал оборудовать автобусы и такси детскими креслами - РИА Новости, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:08 28.10.2025
https://ria.ru/20251028/mintrans-2051159257.html
Минтранс рекомендовал оборудовать автобусы и такси детскими креслами
Минтранс рекомендовал оборудовать автобусы и такси детскими креслами - РИА Новости, 28.10.2025
Минтранс рекомендовал оборудовать автобусы и такси детскими креслами
Минтранс РФ рекомендовал оборудовать автобусы и автомобили такси детскими креслами, а на парковках выделить места для семей с детьми, следует из материалов... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T13:08:00+03:00
2025-10-28T13:08:00+03:00
общество
россия
андрей никитин (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152924/44/1529244407_0:18:1500:862_1920x0_80_0_0_d939ede365777b85d275c0f1fe2dc6a6.jpg
https://ria.ru/20250111/samolet-1993217444.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152924/44/1529244407_164:0:1336:879_1920x0_80_0_0_5462a00ca3d49f436aeb4c45213f7419.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, андрей никитин (политик)
Общество, Россия, Андрей Никитин (политик)
Минтранс рекомендовал оборудовать автобусы и такси детскими креслами

Минтранс рекомендовал оборудовать автобусы и автомобили такси детскими креслами

© РИА Новости / Алексей МальгавкоПассажиры в автобусе
Пассажиры в автобусе - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Пассажиры в автобусе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Минтранс РФ рекомендовал оборудовать автобусы и автомобили такси детскими креслами, а на парковках выделить места для семей с детьми, следует из материалов министерства, которые изучило РИА Новости.
Министр транспорта РФ Андрей Никитин распорядился утвердить пакет рекомендаций для внедрения принципа семейноцентричности в транспортную отрасль страны, сообщило ведомство. В частности, они содержат рекомендации по стандарту транспортного обслуживания пассажиров с детьми, направленные на обеспечение комфортного и безопасного путешествия для семей с детьми на общественном транспорте.
"Рекомендуемые меры включают… наличие выделенных парковочных мест для семей с детьми вблизи объектов транспортной инфраструктуры… обеспечение наличия детских сидений и бустеров в автомобилях такси и автобусах", - говорится в материалах министерства.
Помимо этого, рекомендуется обучение персонала на объектах общественного транспорта основам работы с семьями, включая навыки общения с детьми и родителями.
Самолет - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
Минтранс обновил правила размещения родителей и детей в самолете
11 января, 02:29
 
ОбществоРоссияАндрей Никитин (политик)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала