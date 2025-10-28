https://ria.ru/20251028/mintrans-2051159257.html
Минтранс рекомендовал оборудовать автобусы и такси детскими креслами
Минтранс рекомендовал оборудовать автобусы и такси детскими креслами - РИА Новости, 28.10.2025
Минтранс рекомендовал оборудовать автобусы и такси детскими креслами
Минтранс РФ рекомендовал оборудовать автобусы и автомобили такси детскими креслами, а на парковках выделить места для семей с детьми, следует из материалов... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T13:08:00+03:00
2025-10-28T13:08:00+03:00
2025-10-28T13:08:00+03:00
общество
россия
андрей никитин (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152924/44/1529244407_0:18:1500:862_1920x0_80_0_0_d939ede365777b85d275c0f1fe2dc6a6.jpg
https://ria.ru/20250111/samolet-1993217444.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152924/44/1529244407_164:0:1336:879_1920x0_80_0_0_5462a00ca3d49f436aeb4c45213f7419.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, андрей никитин (политик)
Общество, Россия, Андрей Никитин (политик)
Минтранс рекомендовал оборудовать автобусы и такси детскими креслами
Минтранс рекомендовал оборудовать автобусы и автомобили такси детскими креслами
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Минтранс РФ рекомендовал оборудовать автобусы и автомобили такси детскими креслами, а на парковках выделить места для семей с детьми, следует из материалов министерства, которые изучило РИА Новости.
Министр транспорта РФ Андрей Никитин
распорядился утвердить пакет рекомендаций для внедрения принципа семейноцентричности в транспортную отрасль страны, сообщило ведомство. В частности, они содержат рекомендации по стандарту транспортного обслуживания пассажиров с детьми, направленные на обеспечение комфортного и безопасного путешествия для семей с детьми на общественном транспорте.
"Рекомендуемые меры включают… наличие выделенных парковочных мест для семей с детьми вблизи объектов транспортной инфраструктуры… обеспечение наличия детских сидений и бустеров в автомобилях такси и автобусах", - говорится в материалах министерства.
Помимо этого, рекомендуется обучение персонала на объектах общественного транспорта основам работы с семьями, включая навыки общения с детьми и родителями.