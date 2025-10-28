Минтранс рекомендовал оборудовать автобусы и такси детскими креслами

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Минтранс РФ рекомендовал оборудовать автобусы и автомобили такси детскими креслами, а на парковках выделить места для семей с детьми, следует из материалов министерства, которые изучило РИА Новости.

Министр транспорта РФ Андрей Никитин распорядился утвердить пакет рекомендаций для внедрения принципа семейноцентричности в транспортную отрасль страны, сообщило ведомство. В частности, они содержат рекомендации по стандарту транспортного обслуживания пассажиров с детьми, направленные на обеспечение комфортного и безопасного путешествия для семей с детьми на общественном транспорте.

"Рекомендуемые меры включают… наличие выделенных парковочных мест для семей с детьми вблизи объектов транспортной инфраструктуры… обеспечение наличия детских сидений и бустеров в автомобилях такси и автобусах", - говорится в материалах министерства.