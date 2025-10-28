Рейтинг@Mail.ru
В Минсельхозе рассказали о восстановлении производства свинины - РИА Новости, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:07 28.10.2025
https://ria.ru/20251028/minselkhoz-2051285152.html
В Минсельхозе рассказали о восстановлении производства свинины
В Минсельхозе рассказали о восстановлении производства свинины - РИА Новости, 28.10.2025
В Минсельхозе рассказали о восстановлении производства свинины
Объемы производства свинины в России восстанавливаются, к концу 2026 года страна должна выйти на нормальные темпы роста, заявила министр сельского хозяйства РФ... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T18:07:00+03:00
2025-10-28T18:07:00+03:00
экономика
россия
оксана лут
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978513157_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_53ad65b5975b5b15f2e525e2b3706d4f.jpg
https://ria.ru/20251028/minselhoz-2051238896.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978513157_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4fa94249919165dd4d7e61e42677a081.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Оксана Лут, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
В Минсельхозе рассказали о восстановлении производства свинины

Лут: в 2026 году должны быть нормальные темпы роста производства свинины

© iStock.com / dontree_mСвинина
Свинина - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© iStock.com / dontree_m
Свинина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Объемы производства свинины в России восстанавливаются, к концу 2026 года страна должна выйти на нормальные темпы роста, заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут во время выступления на расширенном заседании комитета по аграрным вопросам в Госдуме.
"Восстанавливаем сейчас объемы, уже вышли в организованном секторе в плюс по свинине. Вы помните, свинина у нас, к сожалению, выбыла в Курской и Белгородской областях в связи с ситуацией сейчас. Мы открыли новые льготные кредитования. Фактически больше половины у нас кредитов уже заявлено на новые мощности. Поэтому начали восстанавливать, к концу следующего года должны выйти на нормальные темпы роста", - рассказала Лут.
Она также отметила, что по итогам текущего года в части животноводства будет положительная динамика по сравнению с прошлым годом. Основными драйверами являются птица, яйцо и молоко, поделилась глава Минсельхоза России.
По итогам первого полугодия 2025 года производство свинины в России снизилось. С января по июнь в стране произвели 3,03 миллиона тонн свинины в живом весе. По данным министерства, в 2024 году производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий увеличилось на 2,1% и достигло 16,9 миллиона тонн.
Здание министерства сельского хозяйства РФ - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Минсельхоз не ожидает перекоса цен на картофель
Вчера, 16:31
 
ЭкономикаРоссияОксана ЛутМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала