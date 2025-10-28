https://ria.ru/20251028/minselkhoz-2051285152.html
В Минсельхозе рассказали о восстановлении производства свинины
В Минсельхозе рассказали о восстановлении производства свинины
В Минсельхозе рассказали о восстановлении производства свинины
Объемы производства свинины в России восстанавливаются, к концу 2026 года страна должна выйти на нормальные темпы роста, заявила министр сельского хозяйства РФ
россия
В Минсельхозе рассказали о восстановлении производства свинины
Лут: в 2026 году должны быть нормальные темпы роста производства свинины
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Объемы производства свинины в России восстанавливаются, к концу 2026 года страна должна выйти на нормальные темпы роста, заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут во время выступления на расширенном заседании комитета по аграрным вопросам в Госдуме.
"Восстанавливаем сейчас объемы, уже вышли в организованном секторе в плюс по свинине. Вы помните, свинина у нас, к сожалению, выбыла в Курской и Белгородской областях
в связи с ситуацией сейчас. Мы открыли новые льготные кредитования. Фактически больше половины у нас кредитов уже заявлено на новые мощности. Поэтому начали восстанавливать, к концу следующего года должны выйти на нормальные темпы роста", - рассказала Лут
.
Она также отметила, что по итогам текущего года в части животноводства будет положительная динамика по сравнению с прошлым годом. Основными драйверами являются птица, яйцо и молоко, поделилась глава Минсельхоза России
.
По итогам первого полугодия 2025 года производство свинины в России снизилось. С января по июнь в стране произвели 3,03 миллиона тонн свинины в живом весе. По данным министерства, в 2024 году производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий увеличилось на 2,1% и достигло 16,9 миллиона тонн.