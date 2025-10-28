В Минсельхозе рассказали о восстановлении производства свинины

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Объемы производства свинины в России восстанавливаются, к концу 2026 года страна должна выйти на нормальные темпы роста, заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут во время выступления на расширенном заседании комитета по аграрным вопросам в Госдуме.

По итогам первого полугодия 2025 года производство свинины в России снизилось. С января по июнь в стране произвели 3,03 миллиона тонн свинины в живом весе. По данным министерства, в 2024 году производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий увеличилось на 2,1% и достигло 16,9 миллиона тонн.