Минсельхоз не ожидает перекоса цен на картофель
Минсельхоз не ожидает перекоса цен на картофель - РИА Новости, 28.10.2025
Минсельхоз не ожидает перекоса цен на картофель
Минсельхоз не ожидает повторения прошлогодней ситуации с "перекосом" цен на картофель, урожай в этом году должен быть достаточно хороший, заявила министр
2025-10-28T16:31:00+03:00
2025-10-28T16:31:00+03:00
2025-10-28T16:31:00+03:00
экономика
россия
оксана лут
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
россия
экономика, россия, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Минсельхоз не ожидает перекоса цен на картофель
Лут: Минсельхоз не ожидает повторения ситуации с перекосом цен на картофель