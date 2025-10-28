Рейтинг@Mail.ru
Минсельхоз не ожидает перекоса цен на картофель - РИА Новости, 28.10.2025
16:31 28.10.2025
Минсельхоз не ожидает перекоса цен на картофель
2025-10-28T16:31:00+03:00
2025-10-28T16:31:00+03:00
экономика
россия
оксана лут
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
россия
экономика, россия, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Оксана Лут, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание министерства сельского хозяйства РФ
Здание министерства сельского хозяйства РФ - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание министерства сельского хозяйства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Минсельхоз не ожидает повторения прошлогодней ситуации с "перекосом" цен на картофель, урожай в этом году должен быть достаточно хороший, заявила министр сельского хозяйства России Оксана Лут.
"По овощам и картофелю увидим урожай на уровне прошлого года. По картофелю чуть выше - на 300 тысяч тонн в организованном секторе, чем было в прошлом году. Ситуации с перекосом цен мы не ожидаем. Урожай должен быть хороший достаточно", - заявила она.
