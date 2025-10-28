В МИД оценили возможность использования видеосвязи на саммите G20

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Наличие возможности использовать видеосвязь на саммите лидеров "Большой двадцатки" в ЮАР было бы актуально в нынешних международных условиях, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее рассказал, что президент РФ Владимир Путин не примет личного участия в саммите, но страна будет представлена на достойном уровне.

"Параметры саммита еще определяются, в частности касающиеся использования режима видео-конференц-связи. Наличие указанной возможности, безусловно, было бы актуальным в текущих международных условиях и с учетом географических реалий", - сказал Бердыев, отвечая на вопрос о допустимости варианта участия президента РФ в саммите по видеосвязи.