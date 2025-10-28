https://ria.ru/20251028/mid-2051083743.html
В МИД оценили возможность использования видеосвязи на саммите G20
В МИД оценили возможность использования видеосвязи на саммите G20 - РИА Новости, 28.10.2025
В МИД оценили возможность использования видеосвязи на саммите G20
Наличие возможности использовать видеосвязь на саммите лидеров "Большой двадцатки" в ЮАР было бы актуально в нынешних международных условиях, заявил в интервью... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T06:36:00+03:00
2025-10-28T06:36:00+03:00
2025-10-28T06:36:00+03:00
в мире
россия
юар
йоханнесбург
дмитрий песков
владимир путин
большая двадцатка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998383030_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_06836b803e9a2d7733ef2c4708155019.jpg
https://ria.ru/20251028/mid-2051074818.html
https://ria.ru/20251002/peskov-2045806064.html
россия
юар
йоханнесбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968680656_444:0:3175:2048_1920x0_80_0_0_c10fb298900a72a34cb5e265caa5b531.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, юар, йоханнесбург, дмитрий песков, владимир путин, большая двадцатка
В мире, Россия, ЮАР, Йоханнесбург, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Большая двадцатка
В МИД оценили возможность использования видеосвязи на саммите G20
Посол Бердыев заявил о необходимости видеосвязи на саммите G20 в ЮАР
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Наличие возможности использовать видеосвязь на саммите лидеров "Большой двадцатки" в ЮАР было бы актуально в нынешних международных условиях, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее рассказал, что президент РФ Владимир Путин не примет личного участия в саммите, но страна будет представлена на достойном уровне.
"Параметры саммита еще определяются, в частности касающиеся использования режима видео-конференц-связи. Наличие указанной возможности, безусловно, было бы актуальным в текущих международных условиях и с учетом географических реалий", - сказал Бердыев, отвечая на вопрос о допустимости варианта участия президента РФ в саммите по видеосвязи.
Лидерский саммит "двадцатки" ожидается в южноафриканском Йоханнесбурге 22-23 ноября.