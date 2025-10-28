https://ria.ru/20251028/mask-2051088043.html
СМИ: Маск потребовал выплату в триллион долларов, пригрозив уйти из Tesla
СМИ: Маск потребовал выплату в триллион долларов, пригрозив уйти из Tesla - РИА Новости, 28.10.2025
СМИ: Маск потребовал выплату в триллион долларов, пригрозив уйти из Tesla
Илон Маск может уйти с поста главы Tesla, передает телеканал CNBC. РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T07:46:00+03:00
2025-10-28T07:46:00+03:00
2025-10-28T12:03:00+03:00
в мире
илон маск
tesla motors
forbes
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019312011_0:147:3072:1874_1920x0_80_0_0_6cdb2d6730d41cd90f3cac6684df6714.jpg
https://ria.ru/20251021/mask-2049682090.html
https://ria.ru/20251028/tekhnologii-2051075357.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019312011_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3beae6adaed3e66ae1d47e3b7e0be7b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, илон маск, tesla motors, forbes
В мире, Илон Маск, Tesla motors, Forbes
СМИ: Маск потребовал выплату в триллион долларов, пригрозив уйти из Tesla
CNBC: Маск потребовал выплату в триллион долларов, пригрозив покинуть Tesla