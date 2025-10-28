Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Маск потребовал выплату в триллион долларов, пригрозив уйти из Tesla
07:46 28.10.2025 (обновлено: 12:03 28.10.2025)
СМИ: Маск потребовал выплату в триллион долларов, пригрозив уйти из Tesla
Илон Маск может уйти с поста главы Tesla, передает телеканал CNBC. РИА Новости, 28.10.2025
в мире, илон маск, tesla motors, forbes
В мире, Илон Маск, Tesla motors, Forbes
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Илон Маск может уйти с поста главы Tesla, передает телеканал CNBC.
"Предприниматель пригрозил уходом из компании, если акционеры не выплатят ему около триллиона долларов. С таким заявлением выступила председатель совета директоров Tesla Робин Денхолм", — говорится в сюжете.
Акционерам Tesla предложено проголосовать за грандиозную компенсацию Маску до 5 ноября. При этом Денхолм подчеркнула, что Маск незаменим.
"Без Илона Tesla может существенно потерять в стоимости, поскольку нашу компанию, возможно, больше не будут ценить за то, кем мы стремимся стать", — признала председатель совета директоров.
В начале октября журнал Forbes сообщил, что Илон Маск стал первым человеком на планете, чье состояние достигло 500 миллиардов долларов.
В миреИлон МаскTesla motorsForbes
 
 
