В отношении певицы Логиновой составили новый протокол, сообщил источник - РИА Новости, 28.10.2025
21:58 28.10.2025
В отношении певицы Логиновой составили новый протокол, сообщил источник
В отношении певицы Логиновой составили новый протокол, сообщил источник - РИА Новости, 28.10.2025
В отношении певицы Логиновой составили новый протокол, сообщил источник
Новый протокол по административной статье об организации несогласованного массового мероприятия составлен в отношении уличной певицы Дианы Логиновой, которая... РИА Новости, 28.10.2025
происшествия
диана логинова
санкт-петербург
https://ria.ru/20251022/ekaterinburg-2049846945.html
https://ria.ru/20230322/shtraf-1859686211.html
санкт-петербург
происшествия, диана логинова, санкт-петербург
Происшествия, Диана Логинова, Санкт-Петербург
В отношении певицы Логиновой составили новый протокол, сообщил источник

На уличную певицу Диану Логинову составили новый протокол

© Фото : Объединенная пресс-служба судов Санкт-ПетербургаПевица Диана Логинова (Наоко) в Дзержинском суде Санкт-Петербурга
Певица Диана Логинова (Наоко) в Дзержинском суде Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© Фото : Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Певица Диана Логинова (Наоко) в Дзержинском суде Санкт-Петербурга. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт – РИА Новости. Новый протокол по административной статье об организации несогласованного массового мероприятия составлен в отношении уличной певицы Дианы Логиновой, которая уже отбыла административный арест за это правонарушение, а также была оштрафована за дискредитацию ВС РФ, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах региона.
Ранее во вторник источник сообщал агентству, что Логинова и один из музыкантов ее группы Александр Орлов, отбыв административный арест за организацию несогласованного массового мероприятия, были вновь задержаны по той же статье КоАП РФ. По информации объединенной пресс-службы судов Петербурга, вечером 11 октября Логинова организовала массовое одновременное пребывание не менее 70 человек, с использованием звукоусиливающей аппаратуры, около метро "Площадь Восстания". Дзержинский районный суд Петербурга 16 октября назначил ей 13 суток ареста по части 1 статьи 20.2.2 (организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшая нарушение общественного порядка) КоАП РФ, двоим музыкантам ее группы - 13 и 12 суток. Также во вторник днем Ленинский районный суд назначил Логиновой, исполнявшей песни иноагентов, штраф в размере 30 тысяч рублей по административному делу о дискредитации Вооруженных сил РФ.
"После этого полицейские доставили исполнительницу в 76-й отдел полиции, где в отношении нее повторно составили протокол по статье 20.2.2 КоАП РФ за аналогичный "концерт" на территории Центрального района", – рассказал собеседник агентства.
По его словам, после этого Логинову поместили в комнату для административно задержанных. В среду певицу планируется доставить в суд для решения вопроса о привлечении ее к ответственности.
Аналогичный протокол вновь составлен и в отношении гитариста группы. Третий музыкант, барабанщик, пока отбывает административный арест по первому протоколу, уточнил источник РИА Новости.
ПроисшествияДиана ЛогиноваСанкт-Петербург
 
 
