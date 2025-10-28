В Ленинградской области полиция ловила подростка без прав на машине бабушки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт – РИА Новости. Полицейским в Ленинградской области пришлось со стрельбой останавливать 16-летнего первокурсника техникума без водительских прав, решившего прокатить друзей на автомобиле своей бабушки, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Как уточняет ведомство, в рамках рейда "Нетрезвый водитель" сотрудники ГИБДД попытались остановить на Центральной улице в деревне Горка Тихвинского района водителя "ВАЗа", который проигнорировал их требования. Не реагируя на звуки сирены и мигалки, он попытался скрыться от правоохранителей.

В результате на 89-м километре автодороги Паша - Часовенское - Кайвакса инспекторы ДПС произвели предупредительный выстрел в воздух и прицельный по колесам автомобиля, после чего подросток остановился, уточняет ГУМВД. В результате применения табельного оружия никто не пострадал.

"За рулем "шестерки" находился 16-летний студент-первокурсник техникума, который, не имея прав, взял автомобиль своей бабушки и решил прокатить своих четырех друзей-ровесников", – рассказали в полиции.

Все несовершеннолетние были доставлены в отдел полиции для разбирательства, а после переданы родителям. В отношении "гонщика" составлены административные протоколы за управление без прав, отсутствие страховки и невыполнение требования об остановке.