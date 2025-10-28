Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области полиция ловила подростка без прав на машине бабушки
14:27 28.10.2025
В Ленинградской области полиция ловила подростка без прав на машине бабушки
В Ленинградской области полиция ловила подростка без прав на машине бабушки
Полицейским в Ленинградской области пришлось со стрельбой останавливать 16-летнего первокурсника техникума без водительских прав, решившего прокатить друзей на... РИА Новости, 28.10.2025
происшествия
россия
ленинградская область
тихвинский район
гибдд мвд рф
россия
ленинградская область
тихвинский район
Новости
происшествия, россия, ленинградская область, тихвинский район, гибдд мвд рф
Происшествия, Россия, Ленинградская область, Тихвинский район, ГИБДД МВД РФ
В Ленинградской области полиция ловила подростка без прав на машине бабушки

В Ленобласти подросток без прав решил прокатить друзей на машине бабушки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт – РИА Новости. Полицейским в Ленинградской области пришлось со стрельбой останавливать 16-летнего первокурсника техникума без водительских прав, решившего прокатить друзей на автомобиле своей бабушки, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как уточняет ведомство, в рамках рейда "Нетрезвый водитель" сотрудники ГИБДД попытались остановить на Центральной улице в деревне Горка Тихвинского района водителя "ВАЗа", который проигнорировал их требования. Не реагируя на звуки сирены и мигалки, он попытался скрыться от правоохранителей.
В результате на 89-м километре автодороги Паша - Часовенское - Кайвакса инспекторы ДПС произвели предупредительный выстрел в воздух и прицельный по колесам автомобиля, после чего подросток остановился, уточняет ГУМВД. В результате применения табельного оружия никто не пострадал.
"За рулем "шестерки" находился 16-летний студент-первокурсник техникума, который, не имея прав, взял автомобиль своей бабушки и решил прокатить своих четырех друзей-ровесников", – рассказали в полиции.
Все несовершеннолетние были доставлены в отдел полиции для разбирательства, а после переданы родителям. В отношении "гонщика" составлены административные протоколы за управление без прав, отсутствие страховки и невыполнение требования об остановке.
При этом в отношении его матери будет вынесен протокол по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних), добавили в региональном главке МВД.
ПроисшествияРоссияЛенинградская областьТихвинский районГИБДД МВД РФ
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
