https://ria.ru/20251028/lenoblast-2051199678.html
В Ленинградской области полиция ловила подростка без прав на машине бабушки
В Ленинградской области полиция ловила подростка без прав на машине бабушки - РИА Новости, 28.10.2025
В Ленинградской области полиция ловила подростка без прав на машине бабушки
Полицейским в Ленинградской области пришлось со стрельбой останавливать 16-летнего первокурсника техникума без водительских прав, решившего прокатить друзей на... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T14:27:00+03:00
2025-10-28T14:27:00+03:00
2025-10-28T14:27:00+03:00
происшествия
россия
ленинградская область
тихвинский район
гибдд мвд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964220447_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1a70ffc957eb12545ec49f19b33040bc.jpg
https://ria.ru/20250902/pogonya-2039011841.html
https://ria.ru/20251027/revda-2051023819.html
россия
ленинградская область
тихвинский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964220447_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_282aacda6670afa1e1eb4921b737af24.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, ленинградская область, тихвинский район, гибдд мвд рф
Происшествия, Россия, Ленинградская область, Тихвинский район, ГИБДД МВД РФ
В Ленинградской области полиция ловила подростка без прав на машине бабушки
В Ленобласти подросток без прав решил прокатить друзей на машине бабушки
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт – РИА Новости. Полицейским в Ленинградской области пришлось со стрельбой останавливать 16-летнего первокурсника техникума без водительских прав, решившего прокатить друзей на автомобиле своей бабушки, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как уточняет ведомство, в рамках рейда "Нетрезвый водитель" сотрудники ГИБДД
попытались остановить на Центральной улице в деревне Горка Тихвинского района
водителя "ВАЗа", который проигнорировал их требования. Не реагируя на звуки сирены и мигалки, он попытался скрыться от правоохранителей.
В результате на 89-м километре автодороги Паша - Часовенское - Кайвакса инспекторы ДПС произвели предупредительный выстрел в воздух и прицельный по колесам автомобиля, после чего подросток остановился, уточняет ГУМВД. В результате применения табельного оружия никто не пострадал.
"За рулем "шестерки" находился 16-летний студент-первокурсник техникума, который, не имея прав, взял автомобиль своей бабушки и решил прокатить своих четырех друзей-ровесников", – рассказали в полиции.
Все несовершеннолетние были доставлены в отдел полиции для разбирательства, а после переданы родителям. В отношении "гонщика" составлены административные протоколы за управление без прав, отсутствие страховки и невыполнение требования об остановке.
При этом в отношении его матери будет вынесен протокол по статье 5.35 КоАП РФ
(неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних), добавили в региональном главке МВД.