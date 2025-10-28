С "Ангары" после крушения Ан-24 потребовали компенсацию за лес

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области требует более 500 тысяч рублей с авиакомпании "Ангара", чей самолет Ан-24 при крушении под Тындой повредил лес, сказано в материалах Арбитражного суда Иркутской области, с которым ознакомилось РИА Новости.