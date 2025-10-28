Рейтинг@Mail.ru
С "Ангары" после крушения Ан-24 потребовали компенсацию за лес - РИА Новости, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:48 28.10.2025
https://ria.ru/20251028/kompensatsiya-2051073767.html
С "Ангары" после крушения Ан-24 потребовали компенсацию за лес
С "Ангары" после крушения Ан-24 потребовали компенсацию за лес - РИА Новости, 28.10.2025
С "Ангары" после крушения Ан-24 потребовали компенсацию за лес
Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области требует более 500 тысяч рублей с авиакомпании "Ангара", чей самолет Ан-24 при крушении... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T03:48:00+03:00
2025-10-28T03:48:00+03:00
происшествия
тында
амурская область
благовещенск
межгосударственный авиационный комитет
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
ан-24
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031199024_0:280:1280:1000_1920x0_80_0_0_06dce1da8ac45a4f317c6835c7a47e5c.jpg
https://ria.ru/20250916/krushenie-2042269675.html
https://ria.ru/20250916/an-24-2042259346.html
тында
амурская область
благовещенск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031199024_0:282:1280:1242_1920x0_80_0_0_8bd3cc44f2503535062a0e68770590f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тында, амурская область, благовещенск, межгосударственный авиационный комитет, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ан-24
Происшествия, Тында, Амурская область, Благовещенск, Межгосударственный авиационный комитет, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Ан-24
С "Ангары" после крушения Ан-24 потребовали компенсацию за лес

Минлесхоз Приамурья требует 500 тысяч рублей с «Ангары» за крушение Ан-24

© Фото : Восточно-Сибирская транспортная прокуратураМесто крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© Фото : Восточно-Сибирская транспортная прокуратура
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области требует более 500 тысяч рублей с авиакомпании "Ангара", чей самолет Ан-24 при крушении под Тындой повредил лес, сказано в материалах Арбитражного суда Иркутской области, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области обратилось в суд с исковым заявлением к авиакомпании "Ангара" с требованием о взыскании ущерба причиненного лесному фонду вследствие крушения пассажирского самолета АН-24 на территории лесного участка", - сказано в документах.
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Речевая информация "Низко земля" стала последней перед крушением Ан-24
16 сентября, 16:52
Там уточняется, что крушение произошло в Тындинском участковом лесничестве. Сумма иска - 535 004 рубля.
Суд рассмотрит иск в порядке упрощенного судопроизводства. До 12 ноября от ответчика ожидают отзыв на иск.
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился 24 июля при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. На борту было 48 человек, никто не выжил. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
Росавиация с 5 ноября аннулирует сертификат эксплуатанта авиакомпании "Ангара" на коммерческие перевозки.
Стихийный мемориал в память о жертвах крушения самолета Ан-24 в Тынде - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Разбившийся под Тындой в июле Ан-24 эксплуатировался более 45 лет
16 сентября, 16:12
 
ПроисшествияТындаАмурская областьБлаговещенскМежгосударственный авиационный комитетФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Ан-24
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала